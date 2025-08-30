У Львові застрелили Андрія Парубія

У Львові сьогодні близько 12 години дня, 30 серпня, у ході стрілянини вбито народного депутата Андрія Парубія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського, Telegram Національної поліції України та джерела у правоохоронних органах.

За даними поліції, сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий - відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

За словами глави Львівської ОВА Максима Козицького, у Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За його словами, задіяні всі профільні служби. Повідомляється, що потерпілий помер до приїзду медиків.

За даними джерел РБК-Україна, на місці вбивства знайдено 7 гільз, вбивця попередньо був у вигляді кур'єра.

Зеленський вислухав доповідь Клименка та Кравченка

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

За його словами, всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

Мер Львова звернувся до журналістів у зв'язку з вбивством Парубія

"Прошу журналістів із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями. Зараз мають працювати і коментувати правоохоронці", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Він також підкреслив, що сьогодні найважливіше - щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць.