"Останется в истории": как реагируют на убийство Парубия в Украине и мире

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, 30 августа. Чиновники в Украине и мире реагируют на трагическую гибель политика.
РБК-Украина собрало реакции на убийство Андрея Парубия - в материале ниже.
Владимир Зеленский
Президент Украины после первых известий о гибели Парубия заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и генпрокурора Руслана Кравченко.
"Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - отметил президент.
Позже глава государства сообщил, что преступление было тщательно подготовлено. К расследованию привлекли СБУ.
"Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию", - добавил Зеленский.
Кирилл Буданов
Руководитель ГУР Минобороны выразил соболезнования родным и близким Андрея Парубия, который "погиб от вражеских пуль".
"Враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению", - отметил Буданов.
Дмитрий Лубинец
Омбудсмен по правам человека также выразил соболезнования по поводу преждевременной смерти бывшего главы Верховной Рады Украины.
"Он был неравнодушным к своей стране, своему народу. Андрей Парубий останется в истории Украины", - подчеркнул Лубинец.
Игорь Клименко
"Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка", - отметил глава МВД.
Руслан Стефанчук
Действующий спикер парламента напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.
"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - отметил Стефанчук.
ЕС
Президент Европарламента Роберта Метцола заявила, что "глубоко шокирована ужасным убийством главы ВРУ Андрея Парубия".
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призвала привлечь к ответственности виновных в убийстве экс-спикера парламента.
"Шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Бывший спикер Верховной Рады и борец за украинскую демократию. Виновных необходимо привлечь к ответственности", - резюмировала она.
Польша
Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что познакомился с Андреем Парубием в 2014 году. По его словам, Парубий помог Польше эвакуировать консульство из Севастополя во время российской оккупации.
"Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", - написал он в X (Twitter).
В субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По данным правоохранителей, нападавший совершил около восьми выстрелов.
В городе объявили спецоперацию "Сирена", к расследованию привлечены полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура. Также известно, что убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено.
Сейчас следователи прорабатывают несколько версий преступления, среди которых - возможный российский след. Правоохранители еще не установили личность подозреваемого - нападавший был в шлеме и был замаскирован под курьера Glovo.
Подробнее об обстоятельствах убийства Андрея Парубия читайте в материале РБК-Украина.