У Парубія здійснили близько 8 пострілів, особу вбивці ще не встановлено, - поліція

Субота 30 серпня 2025 17:54
UA EN RU
Фото: колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій (facebook.com/andriy.parubiy)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 30 серпня, у Львові було вбито народного депутата Андрія Парубія. Злочинець здійснив у нього близько 8 пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Національної поліції.

"Сьогодні об 11:37 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невстановлена особа здійснила близько 8 пострілів з вогнепальної зброї. На даний час яка ще не встановлена (особа - ред.)", - заявив керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський.

Він підтвердив, що загиблою особою виявився громадський та політичний діяч Андрій Парубій. Від вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

"Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від органів Національної поліції", - додав Шляховський.

Також правоохоронці розповіли, що для встановлення особи вбивці Парубія розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця.

Крім того, розпочато встановлення та опитування свідків та очевидців. На даний час поліція чітко розуміє, що злочин дуже ретельно планувався.

Реакція Зеленського

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський знову відреагував на смерть Парубія. Він повідомив, що вбивство було ретельно підготовлено і зараз робиться все для розкриття цього злочину.

Детальніше про те, що відомо про вбивство нардепа, чим відомий політик і як на його смерть реагують інші чиновники - читайте в матеріалі РБК-Україна.

