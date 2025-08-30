ua en ru
Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлено, - Зеленський

Субота 30 серпня 2025 17:18
Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлено, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вбивство народного депутата України Андрія Парубія було ретельно підготовлено. Однак все робиться для розкриття цього злочину.

Про це заявив президент України Володимир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення в Telegram.

"Регулярно доповідають правоохоронці - міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно - всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - сказав глава держави.

Також Зеленський поінформував, що говорив також із головою СБУ Василем Малюком. За словами президента, Служба безпеки залучена до розслідування.

"Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять", - резюмував Зеленський.

Вбивство Парубія

Нагадаємо, сьогодні у Львові приблизно о 12:00, 30 серпня, під час стрілянини був убитий народний депутат Андрій Парубій.

Відомо, що політик помер на місці події до приїзду медиків. У зв'язку з вбивством у Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Згідно з джерелами РБК-Україна, стрілець був у вигляді кур'єра, а на місці події виявлено 7 гільз. Сам злочинець зник з місця події. Приблизно о 14:10 джерела в правоохоронних органах розповіли, що поліція вийшла на слід вбивці Парубія.

Детальніше про те, що відомо про вбивство нардепа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

