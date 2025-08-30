Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлено, - Зеленський

Вбивство народного депутата України Андрія Парубія було ретельно підготовлено. Однак все робиться для розкриття цього злочину.

Про це заявив президент України Володимир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення в Telegram.

"Регулярно доповідають правоохоронці - міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно - всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - сказав глава держави. Також Зеленський поінформував, що говорив також із головою СБУ Василем Малюком. За словами президента, Служба безпеки залучена до розслідування. "Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять", - резюмував Зеленський.