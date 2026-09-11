Залежно від рівня загрози: у Києві аптеки закриватимуть під час тривог

Що буде під час червоного рівня

Якщо у Києві встановлять червоний рівень небезпеки, роботу аптек КП "Фармація" негайно призупинятимуть. На цей час припинятимуть як відпуск товарів, так і всі виробничі процеси.

Усі працівники та відвідувачі мають залишити приміщення аптек і перейти до укриттів або захисних споруд цивільного захисту.

Відновити роботу заклади зможуть після скасування відповідного рівня небезпеки та за умови, що це буде безпечно для працівників і відвідувачів.

Як працюватимуть аптеки під час жовтого рівня

Під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їхні структурні підрозділи продовжуватимуть працювати.

У КП "Фармація" зазначили, що новий порядок роботи враховує пріоритет збереження життя та здоров'я людей у разі підвищеної загрози.

Мешканцям Києва рекомендують під час оголошення повітряної тривоги або встановлення відповідного рівня небезпеки насамперед дбати про власну безпеку та користуватися найближчими укриттями.