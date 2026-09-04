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Кабмін оприлюднив рішення про нові тривоги: бізнес тимчасово зможе працювати навіть без укриття

18:33 04.09.2026 Пт
2 хв
Кабмін рекомендує запускати метро в "жовту" тривогу та змінити комендантську годину
aimg Ірина Гамерська
Кабмін оприлюднив рішення про нові тривоги: бізнес тимчасово зможе працювати навіть без укриття Фото: Кабмін змінює правила повітряної тривоги (РБК-Україна)
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Кабмін оприлюднив постанову про розділення повітряних тривог на рівні та оновлення правил роботи бізнесу. Тепер під час загрози дронів підприємства зможуть продовжувати роботу, навіть якщо в них немає облаштованого укриття - на це дається перехідний період, а рішення про відвідування залишається на розсуд самих громадян.

Детальніше про новації постанови - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

У чому різниця між рівнями загрози:

  • Червоний рівень: оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.
  • Жовтий рівень: встановлюється у разі дронової загрози.

Як працюватиме бізнес і заклади освіти:

  • При жовтому рівні бізнес може працювати за наявності тимчасового або постійного укриття для персоналу і відвідувачів.
  • Якщо укриття відсутнє, підприємства можуть працювати за погодженням із трудовим колективом до трьох місяців з дня набрання чинності постановою, тоді як перебування відвідувачів здійснюється на їх власний розсуд.
  • Освітній процес у закладах освіти під час жовтого рівня припиняється, якщо в них немає облаштованих укриттів.

Рекомендації для регіонів та транспорт:

Дніпропетровській, Харківській обласним та Київській міській держадміністраціям рекомендовано забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі при жовтому рівні (зокрема через наземні ділянки до підземних станцій) і в обмеженому - при червоному, а також збільшувати кількість наземного транспорту за потреби.

Військовому командуванню та адміністраціям рекомендовано у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 до 5:00 з урахуванням безпекової ситуації.

Цифрові зміни та доручення відомствам:

Мінцифри разом з іншими відомствами має забезпечити до 1 грудня 2026 року модернізацію Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для інформування про загрози.

Наявні мобільні застосунки для інформування про повітряні загрози повинні отримати відповідні дані від систем Міноборони та ЗСУ в одноденний строк.

Міноборони разом із Генштабом мають визначити показник максимального надлишкового тиску вибуху для жовтого рівня у десятиденний строк, а міністерства - підготувати необхідні рекомендації та проєкти актів щодо масових заходів, роботи залізниці й законодавчих змін.

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