Кабмін оприлюднив рішення про нові тривоги: бізнес тимчасово зможе працювати навіть без укриття

Кабмін оприлюднив постанову про розділення повітряних тривог на рівні та оновлення правил роботи бізнесу. Тепер під час загрози дронів підприємства зможуть продовжувати роботу, навіть якщо в них немає облаштованого укриття - на це дається перехідний період, а рішення про відвідування залишається на розсуд самих громадян.

Детальніше про новації постанови - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

У чому різниця між рівнями загрози:

Червоний рівень: оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Жовтий рівень: встановлюється у разі дронової загрози.

Як працюватиме бізнес і заклади освіти:

При жовтому рівні бізнес може працювати за наявності тимчасового або постійного укриття для персоналу і відвідувачів.

Якщо укриття відсутнє, підприємства можуть працювати за погодженням із трудовим колективом до трьох місяців з дня набрання чинності постановою, тоді як перебування відвідувачів здійснюється на їх власний розсуд.

Освітній процес у закладах освіти під час жовтого рівня припиняється, якщо в них немає облаштованих укриттів.

Рекомендації для регіонів та транспорт:

Дніпропетровській, Харківській обласним та Київській міській держадміністраціям рекомендовано забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі при жовтому рівні (зокрема через наземні ділянки до підземних станцій) і в обмеженому - при червоному, а також збільшувати кількість наземного транспорту за потреби.

Військовому командуванню та адміністраціям рекомендовано у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 до 5:00 з урахуванням безпекової ситуації.

Цифрові зміни та доручення відомствам:

Мінцифри разом з іншими відомствами має забезпечити до 1 грудня 2026 року модернізацію Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для інформування про загрози.

Наявні мобільні застосунки для інформування про повітряні загрози повинні отримати відповідні дані від систем Міноборони та ЗСУ в одноденний строк.

Міноборони разом із Генштабом мають визначити показник максимального надлишкового тиску вибуху для жовтого рівня у десятиденний строк, а міністерства - підготувати необхідні рекомендації та проєкти актів щодо масових заходів, роботи залізниці й законодавчих змін.