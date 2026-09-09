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Метро в Києві працюватиме за новим графіком: що зміниться

16:43 09.09.2026 Ср
2 хв
Графік роботи станцій метро у режимі укриттів не змінюється
aimg Тетяна Веремєєва
Метро в Києві працюватиме за новим графіком: що зміниться Фото: У Києві змінюється графік роботи метро (Getty Images)
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Від завтра, 10 вересня у Києві зміниться графік роботи громадського транспорту через скорочення комендантської години. Пасажирський транспорт у столиці працюватиме довше.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як зміниться графік транспорту

Комендантська година у Києві триватиме з 1:00 до 5:00. У зв'язку з цим основні маршрути наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком продовжать роботу в середньому на одну годину.

При цьому час перших відправлень не змінюється.

Оновлений графік для кожного маршруту наземного громадського транспорту можна переглянути на сайті КП "Київпастранс".

Метро працюватиме довше

Усі станції київського метро в режимі пасажирських перевезень також працюватимуть на одну годину довше. Водночас графік роботи станцій як укриттів не змінюється.

Наприклад, станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно продовжать роботу й інші станції.

Оновлений графік роботи метро у Києві (інфографіка КМДА)

У Департаменті радять пасажирам орієнтуватися саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. Графік сформований так, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метро.

Що зміниться на "зеленій" лінії

Нагадаємо, із 10 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії метро поїзди курсуватимуть без обмежень під час жовтого рівня загрози. Пасажири зможуть продовжити поїздку або за бажанням залишити вагон і скористатися станцією метро як укриттям.

У разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії буде зупинений.

Режим роботи "червоної" лінії під час повітряних загроз жовтого та червоного рівнів не змінюється.

РБК-Україна писало, що з 10 вересня у Києві також зміняться правила роботи метро та руху мостами під час повітряних тривог, а бізнес зможе працювати за умови дотримання вимог безпеки. У столиці також заборонять проведення масових заходів без належного укриття.

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Київ Метро Комендантська година
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