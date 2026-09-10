ТРЦ в Києві визначились з новим режимом роботи: хто працює в жовту тривогу
З 10 вересня деякі київські торгові центри переходять на роботу за рівнями повітряної тривоги. При жовтому рівні певні ТРЦ продовжать працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні повідомлення торгових центрів DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL і Victoria Gardens та відповідь ЦУМу на запит.
З 10 вересня 2026 року низка київських торгових центрів змінює режим роботи під час повітряних тривог. Тепер він залежить від рівня загрози за постановою Кабінету Міністрів №1092: жовтий рівень означає дронову небезпеку, червоний - ракети та масовані удари.
За рівнями тривоги працюватимуть:
- DREAM
- RETROVILLE
- RIVER MALL
- Victoria Gardens
- Art Mall
- Piramida
При жовтому рівні ці центри продовжують роботу, а при червоному - повністю зачиняються й відправляють відвідувачів в укриття.
Жовтий рівень (дронова загроза)
Хоча при оголошенні жовтого рівня торгові центри продовжують роботу, проте там радять не нехтувати сигналом тривоги й за можливості пройти в укриття. Перебування в центрі відвідувачі та працівники визначають на власний розсуд.
Також кожен магазин чи заклад сам вирішує, працювати йому чи зачинитися. Відкриті лише ті точки, які дали на це добровільну згоду, а продавець може закритися, якщо відчуває небезпеку. Списки орендарів, що припиняють роботу, ТРЦ публікують у соцмережах і на своїх сайтах, тому графік конкретного магазину варто уточнити перед візитом.
Червоний рівень
При червоному рівні загрози торгові центри повністю припиняють роботу. Усіх відвідувачів і працівників просять залишити приміщення та пройти до найближчого укриття.
Окремий режим діє в RETROVILLE у вечірній час: якщо тривога триває або починається після 21:00, працює лише гіпермаркет NOVUS і прикасова зона, а сам ТРЦ відкривається наступного дня
Хто залишається на звичайному режимі
Частина закладів на нову систему за рівнями не переходить. У відповідь на запит РБК-Україна в ЦУМі повідомили, що не можуть надати розгорнутого коментаря, і зазначили: універмаг, як і раніше, зачиняється під час повітряних тривог незалежно від типу загрози.
"Усі гості та співробітники проходять до найближчого укриття на станції метро "Театральна" або "Хрещатик", - ідеться у відповіді ЦУМу.
Свій підхід і в Ocean Plaza. Там наголосили, що рівень чи колір небезпеки значення не має, а безпека відвідувачів і працівників завжди на першому місці.
Під час повітряної тривоги -1 поверх продовжує працювати - там облаштовано безпечний простір, який можна використати як укриття. Відвідувачі можуть перечекати тривогу, зокрема завітати до Auchan, скористатися сервісами або дочекатися відбою на паркінгу.
Фото: Ocean Plaza не працюватиме під час повітряної тривоги (скріншок зі сторінки ТРЦ у соцмережі)
Де шукати укриття
У кожному центрі свої особливості. У DREAM відвідувачів спрямовують до укриттів на станціях метро "Мінська", "Оболонь" і "Героїв Дніпра". У RIVER MALL діє тимчасове укриття на -2 рівні підземного паркінгу - шлях до нього позначений навігаційними стрілками.
Схеми розташування укриттів також можна знайти в застосунку "Київ Цифровий" та на мапах усередині торгових центрів.
Нагадаємо, з 10 вересня в Києві запрацювали нові правила роботи бізнесу під час тривог - вони не означають автоматичного закриття ТЦ і магазинів при кожній дроновій загрозі, а остаточне рішення лишається за відвідувачем. Ці правила діють після того, як Кабмін затвердив два рівні тривог - жовтий (дронова загроза) і червоний (ракети та масовані удари).