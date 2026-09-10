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ТРЦ в Києві визначились з новим режимом роботи: хто працює в жовту тривогу

13:49 10.09.2026 Чт
3 хв
У кожного центру знайшлося власне рішення
aimg Валерія Абабіна
ТРЦ в Києві визначились з новим режимом роботи: хто працює в жовту тривогу Фото: Жінка на шопінгу (Getty Images)
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З 10 вересня деякі київські торгові центри переходять на роботу за рівнями повітряної тривоги. При жовтому рівні певні ТРЦ продовжать працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні повідомлення торгових центрів DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL і Victoria Gardens та відповідь ЦУМу на запит.

З 10 вересня 2026 року низка київських торгових центрів змінює режим роботи під час повітряних тривог. Тепер він залежить від рівня загрози за постановою Кабінету Міністрів №1092: жовтий рівень означає дронову небезпеку, червоний - ракети та масовані удари.

За рівнями тривоги працюватимуть:

  • DREAM
  • RETROVILLE
  • RIVER MALL
  • Victoria Gardens
  • Art Mall
  • Piramida

При жовтому рівні ці центри продовжують роботу, а при червоному - повністю зачиняються й відправляють відвідувачів в укриття.

Фото: ТРЦ оголосили про роботу під час нових рівнів повітряних тривог (скріншоти з офіційних сторінок ТРЦ)

Жовтий рівень (дронова загроза)

Хоча при оголошенні жовтого рівня торгові центри продовжують роботу, проте там радять не нехтувати сигналом тривоги й за можливості пройти в укриття. Перебування в центрі відвідувачі та працівники визначають на власний розсуд.

Також кожен магазин чи заклад сам вирішує, працювати йому чи зачинитися. Відкриті лише ті точки, які дали на це добровільну згоду, а продавець може закритися, якщо відчуває небезпеку. Списки орендарів, що припиняють роботу, ТРЦ публікують у соцмережах і на своїх сайтах, тому графік конкретного магазину варто уточнити перед візитом.

Червоний рівень

При червоному рівні загрози торгові центри повністю припиняють роботу. Усіх відвідувачів і працівників просять залишити приміщення та пройти до найближчого укриття.

Окремий режим діє в RETROVILLE у вечірній час: якщо тривога триває або починається після 21:00, працює лише гіпермаркет NOVUS і прикасова зона, а сам ТРЦ відкривається наступного дня

Хто залишається на звичайному режимі

Частина закладів на нову систему за рівнями не переходить. У відповідь на запит РБК-Україна в ЦУМі повідомили, що не можуть надати розгорнутого коментаря, і зазначили: універмаг, як і раніше, зачиняється під час повітряних тривог незалежно від типу загрози.

"Усі гості та співробітники проходять до найближчого укриття на станції метро "Театральна" або "Хрещатик", - ідеться у відповіді ЦУМу.

Свій підхід і в Ocean Plaza. Там наголосили, що рівень чи колір небезпеки значення не має, а безпека відвідувачів і працівників завжди на першому місці.

Під час повітряної тривоги -1 поверх продовжує працювати - там облаштовано безпечний простір, який можна використати як укриття. Відвідувачі можуть перечекати тривогу, зокрема завітати до Auchan, скористатися сервісами або дочекатися відбою на паркінгу.

Фото: Ocean Plaza не працюватиме під час повітряної тривоги (скріншок зі сторінки ТРЦ у соцмережі)

Де шукати укриття

У кожному центрі свої особливості. У DREAM відвідувачів спрямовують до укриттів на станціях метро "Мінська", "Оболонь" і "Героїв Дніпра". У RIVER MALL діє тимчасове укриття на -2 рівні підземного паркінгу - шлях до нього позначений навігаційними стрілками.

Схеми розташування укриттів також можна знайти в застосунку "Київ Цифровий" та на мапах усередині торгових центрів.

Нагадаємо, з 10 вересня в Києві запрацювали нові правила роботи бізнесу під час тривог - вони не означають автоматичного закриття ТЦ і магазинів при кожній дроновій загрозі, а остаточне рішення лишається за відвідувачем. Ці правила діють після того, як Кабмін затвердив два рівні тривог - жовтий (дронова загроза) і червоний (ракети та масовані удари).

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