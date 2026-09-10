Кінотеатри працюватимуть під час тривог, але з обмеженнями: що зміниться
Кінотеатри в Україні почнуть працювати під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Правила роботи відрізняються залежно від конкретної мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар пресслужби "Оскара" та Multiplex у Instagram.
Робота Multiplex
Для відвідувачів та персоналу введено оновлений алгоритм дій.
Під час "жовтого" рівня тривоги:
- показ фільму тимчасово припиняють;
- гостям повідомляють про загрозу та вказують напрямок до найближчого укриття;
- після завершення оголошення сеанс поновлюється, а глядачі можуть продовжити перегляд.
Під час "червоного" рівня тривоги:
- кінотеатр повністю припиняє роботу, а показ скасовують;
- відвідувачів направляють у безпечні місця;
- роботу закладу може бути відновлено після відбою або зниження рівня загрози до "жовтого".
У пресслужбі Multiplex уточнили, що регламент може відрізнятись в окремих установах залежно від місцевої влади чи правил конкретного ТРЦ.
При цьому, якщо сеанс було скасовано через "червоний" рівень тривоги, глядачі зможуть оформити повернення квитків у вигляді промокодів на майбутній сеанс.
Якщо показ переривався через "жовтий" рівень, повернути квитки зможуть ті, хто покинув сеанс.
Робота "Оскар"
Як повідомили РБК-Україна у пресслужбі мережі київських кінотеатрів "Оскар", вони працюватимуть відповідно до правил роботи ТРЦ, в яких перебувають.
Більш докладних деталей там не розкрили.
РБК-Україна також звернулось із запитом до "Планети Кіно", але на момент публікації не отримало відповіді.
Рівні тривог
Нагадаємо, в Україні ввели "жовтий" та "червоний" рівні повітряних тривог через російські безперервні атаки реактивними дронами.
"Жовту" тривогу оголошують під час загрози атаки безпілотниками. А "червону" - при масованих атаках та ракетній загрозі.
До речі, частина ТРЦ Києва вже визначилась із правилами роботи під час тривог. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.