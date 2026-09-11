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В зависимости от уровня угрозы: в Киеве аптеки будут закрывать во время тревог

12:51 11.09.2026 Пт
2 мин
Работникам и посетителям нужно будет выйти из помещения и перейти в укрытие
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Часть аптек в Киеве не будет работать во время тревог (Getty Images)

Порядок работы некоторых аптек в Киеве теперь будет зависеть от установленного уровня угрозы. В случае красного уровня опасности они будут немедленно прекращать работу, а во время желтого - будут работать.

Что будет во время красного уровня

Если в Киеве установят красный уровень опасности, работу аптек КП "Фармация" будут немедленно приостанавливать. В это время будут прекращать как отпуск товаров, так и все производственные процессы.

Все работники и посетители должны покинуть помещение аптек и перейти к укрытиям или защитным сооружениям гражданской защиты.

Возобновить работу заведения смогут после отмены соответствующего уровня опасности и при условии, что это будет безопасно для работников и посетителей.

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Как будут работать аптеки во время желтого уровня

При желтом уровне угрозы аптечные учреждения и их структурные подразделения будут продолжать работать.

В КП "Фармация" отметили, что новый порядок работы учитывает приоритет сохранения жизни и здоровья людей при повышенной угрозе.

Жителям Киева рекомендуют во время объявления воздушной тревоги или установления соответствующего уровня опасности, прежде всего, заботиться о собственной безопасности и пользоваться ближайшими укрытиями.

Напомним, Кабмин разделил воздушные тревоги на "желтый" и "красный" уровни в зависимости от характера угрозы и обновил правила работы бизнеса и учебных заведений. В частности, при дроновой угрозе предприятия при определенных условиях смогут продолжать работу даже без укрытия в течение переходного периода.

РБК-Украина рассказывало, как будут работать при разных видах тревог ТРЦ в Киеве. Изменили правила работы столичные кинотеатры, а школы определили, когда могут продолжать обучение. Кроме того, одна из веток киевского метро будет работать по-новому во время воздушной тревоги.

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