В зависимости от уровня угрозы: в Киеве аптеки будут закрывать во время тревог

Порядок работы некоторых аптек в Киеве теперь будет зависеть от установленного уровня угрозы. В случае красного уровня опасности они будут немедленно прекращать работу, а во время желтого - будут работать.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Если в Киеве установят красный уровень опасности, работу аптек КП "Фармация" будут немедленно приостанавливать. В это время будут прекращать как отпуск товаров, так и все производственные процессы.
Все работники и посетители должны покинуть помещение аптек и перейти к укрытиям или защитным сооружениям гражданской защиты.
Возобновить работу заведения смогут после отмены соответствующего уровня опасности и при условии, что это будет безопасно для работников и посетителей.
При желтом уровне угрозы аптечные учреждения и их структурные подразделения будут продолжать работать.
В КП "Фармация" отметили, что новый порядок работы учитывает приоритет сохранения жизни и здоровья людей при повышенной угрозе.
Жителям Киева рекомендуют во время объявления воздушной тревоги или установления соответствующего уровня опасности, прежде всего, заботиться о собственной безопасности и пользоваться ближайшими укрытиями.
Напомним, Кабмин разделил воздушные тревоги на "желтый" и "красный" уровни в зависимости от характера угрозы и обновил правила работы бизнеса и учебных заведений. В частности, при дроновой угрозе предприятия при определенных условиях смогут продолжать работу даже без укрытия в течение переходного периода.
РБК-Украина рассказывало, как будут работать при разных видах тревог ТРЦ в Киеве. Изменили правила работы столичные кинотеатры, а школы определили, когда могут продолжать обучение. Кроме того, одна из веток киевского метро будет работать по-новому во время воздушной тревоги.