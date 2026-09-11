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РФ атакувала дві АЗС "Укрнафта" у Києві, по одній заправці був подвійний удар (відео)

11:57 11.09.2026 Пт
2 хв
Зафіксовані значні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання
aimg Валерій Ульяненко
РФ атакувала дві АЗС "Укрнафта" у Києві, по одній заправці був подвійний удар (відео) Фото: Росія вдарила по двох АЗС "Укрнафти" у Києві (facebook.com/sergio.fedorenko)
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Зранку у п'ятницю, 11 вересня, російські окупанти вдарили по двох АЗС "Укрнафти" у Києві, одну заправку ворог атакував двічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури і допис глави "Нафтогазу" Сергія Федоренка.

"Сьогодні пізнього ранку російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі - на правому та лівому берегах столиці. По одному з об’єктів ворог цинічно завдав повторного удару", - розповів Кукура.

Він додав, що персонал і клієнти залишили територію заправки після сигналу повітряної тривоги. Водночас зафіксовані серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання.

"Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення", - підкреслив голова правління "Укрнафти".

Федоренко повідомив, що російські реактивні дрони вдарили по двох АЗК "Укрнафта" на Троєщині та Почайній. Подвійного удару зазнала заправка на Почайній.

"Як тільки пролунав сигнал тривоги - станції зупинили роботу, всі працівники та клієнти покинули територію. Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей", - заявив він.

Нагадаємо, 10 вересня у Голосіївському районі ворожий дрон впав на територію АЗС. Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок удару по АЗС "Укрнафти" в Києві поранені троє людей, пошкоджена зупинка і виникли кілька пожеж.

Зазначимо, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Укрнафта". Під обстрілами опинилися об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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