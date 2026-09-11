В зависимости от уровня угрозы: в Киеве аптеки будут закрывать во время тревог

Порядок работы некоторых аптек в Киеве теперь будет зависеть от установленного уровня угрозы. В случае красного уровня опасности они будут немедленно прекращать работу, а во время желтого - будут работать.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Что будет во время красного уровня

Если в Киеве установят красный уровень опасности, работу аптек КП "Фармация" будут немедленно приостанавливать. В это время будут прекращать как отпуск товаров, так и все производственные процессы.

Все работники и посетители должны покинуть помещение аптек и перейти к укрытиям или защитным сооружениям гражданской защиты.

Возобновить работу заведения смогут после отмены соответствующего уровня опасности и при условии, что это будет безопасно для работников и посетителей.

Как будут работать аптеки во время желтого уровня

При желтом уровне угрозы аптечные учреждения и их структурные подразделения будут продолжать работать.

В КП "Фармация" отметили, что новый порядок работы учитывает приоритет сохранения жизни и здоровья людей при повышенной угрозе.

Жителям Киева рекомендуют во время объявления воздушной тревоги или установления соответствующего уровня опасности, прежде всего, заботиться о собственной безопасности и пользоваться ближайшими укрытиями.