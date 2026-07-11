Залежність від гаджетів? Скільки реально "сидять" онлайн малюки та школярі в Україні

Сьогодні гаджети захоплюють увагу дітей набагато швидше, ніж раніше. Чи перетвориться регулярне перебування в мережі чи використання додатків на проблему - може залежати, зокрема, від батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.

Головне: Дошкільнята : 78% дітей дошкільного віку користуються інтернетом, з них 42% - проводять онлайн від 1 до 2 годин щодня.

: 78% дітей дошкільного віку користуються інтернетом, з них 42% - проводять онлайн від 1 до 2 годин щодня. Контроль : час, проведений дитиною у мережі, може напряму залежати від звичок батьків.

: час, проведений дитиною у мережі, може напряму залежати від звичок батьків. Школярі : понад 70% українських учнів перебувають онлайн понад 3 години на день, 28% - визнають, що інтернет може заважати навчанню.

: понад 70% українських учнів перебувають онлайн понад 3 години на день, 28% - визнають, що інтернет може заважати навчанню. Соціальні мережі : дехто з малюків стає "власником" акаунту у віці 3-5 років, хоча більшість дітей створюють їх у віці 6-10 років (раніше, ніж дозволяють правила більшості платформ).

: дехто з малюків стає "власником" акаунту у віці 3-5 років, хоча більшість дітей створюють їх у віці 6-10 років (раніше, ніж дозволяють правила більшості платформ). Топ-додатки : абсолютний лідер серед усіх вікових груп - YouTube, популярними серед дошкільнят є також TikTok або ігри, а серед школярів - TikTok, Telegram і Viber.

: абсолютний лідер серед усіх вікових груп - YouTube, популярними серед дошкільнят є також TikTok або ігри, а серед школярів - TikTok, Telegram і Viber. Тривожний сигнал: попри впевненість батьків у своєму контролі, дехто з дітей все ж таки має ознаки порушення балансу між життям онлайн та офлайн (що може позначатись на їхньому навчанні та навіть здоров'ї).

Скільки дошкільнят користуються інтернетом

Результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що інтернет є невід'ємною частиною повсякденного життя для більшості українських дітей.

Так, ним користуються 78% дошкільнят (за словами їхніх батьків).

Із них 42% - проводять у мережі від 1 до 2 годин на день.

При цьому спеціалісти зазначають: час користування інтернетом серед дошкільнят - пов'язаний також із часом, який проводять онлайн їхні батьки.

Тобто діти тих батьків, які проводять менше часу в мережі, зазвичай також менше користуються інтернетом.

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Скільки часу проводять онлайн українські школярі

За даними національного дослідження, серед українських школярів:

понад 70% - проводять онлайн 3 та більше годин щодня ;

; лише 1,6% - користуються інтернетом менше години на день.

При цьому 28% школярів щонайменше раз на тиждень проводять менше часу на навчанні через користування інтернетом.

Коли діти починають користуватись соцмережами

За словами опитаних в межах дослідження батьків, соціальними мережами користуються лише близько 3% дошкільнят.

Причому більшість із тих, хто ними користуються, власного окремого акаунту не мають.

Тим часом більшість юних українців, які все ж таки мають власний акаунт, зареєстрували його у віці від 3 до 5 років.

Якщо ж говорити про школярів, то більшість із них під час опитування вказали, що почали користуватися соціальними мережами у віці від 6 до 10 років.

"Тобто до офіційно дозволеного віку реєстрації для більшості соціальних мереж", - констатували дослідники.

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Найпопулярніші додатки серед малюків і школярів

Серед топ-3 додатків, якими користуються в Україні дошкільнята, згадуються такі:

YouTube - 81,5%;

TikTok - 33,7%;

мобільні ігри - 33%.

А ось до топ-4 додатків, якими користуються школярі, потрапили (виходячи з результатів проведеного дослідження):

YouTube - 84,6%;

TikTok - 77,9%;

Telegram - 71,2%;

Viber - 68,8%.

Найпопулярніші додатки, якими користуються дошкільнята та старші діти (інфографіка: dignityonline.in.ua)

Дослідники зазначають, що "більшість батьків позитивно оцінює свою здатність оцінювати та контролювати час, який їхні діти проводять в інтернеті".

Але, не зважаючи на це, у частини дітей все ж таки простежуються ознаки порушення балансу між часом онлайн та офлайн.

Крім того, користування гаджетами має вплив на всі сфери життя юних українців: