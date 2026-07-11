Зависимость от гаджетов? Сколько реально "сидят" онлайн малыши и школьники в Украине

Сегодня гаджеты захватывают внимание детей гораздо быстрее, чем раньше. Превратится ли регулярное пребывание в сети или использование приложений в проблему - может зависеть, в частности, от родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.

Главное: Дошкольники : 78% детей дошкольного возраста пользуются интернетом, из них 42% - проводят онлайн от 1 до 2 часов ежедневно.

: 78% детей дошкольного возраста пользуются интернетом, из них 42% - проводят онлайн от 1 до 2 часов ежедневно. Контроль : время, проводимое ребенком в сети, может напрямую зависеть от привычек родителей.

: время, проводимое ребенком в сети, может напрямую зависеть от привычек родителей. Школьники : более 70% украинских учеников находятся онлайн более 3 часов в день, 28% - признают, что интернет может мешать учебе.

: более 70% украинских учеников находятся онлайн более 3 часов в день, 28% - признают, что интернет может мешать учебе. Социальные сети : некоторые из малышей становятся "владельцем" аккаунта в возрасте 3-5 лет, хотя большинство детей создают их в возрасте 6-10 лет (раньше, чем позволяют правила большинства платформ).

: некоторые из малышей становятся "владельцем" аккаунта в возрасте 3-5 лет, хотя большинство детей создают их в возрасте 6-10 лет (раньше, чем позволяют правила большинства платформ). Топ-приложения : абсолютный лидер среди всех возрастов - YouTube, популярными среди дошкольников являются также TikTok или игры, а среди школьников - TikTok, Telegram и Viber.

: абсолютный лидер среди всех возрастов - YouTube, популярными среди дошкольников являются также TikTok или игры, а среди школьников - TikTok, Telegram и Viber. Тревожный сигнал: несмотря на уверенность родителей в своем контроле, некоторые из детей все же имеют признаки нарушения баланса между жизнью онлайн и офлайн (что может сказываться на их учебе и даже здоровье).

Сколько дошкольников пользуются интернетом

Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства украинских детей.

Так, им пользуются 78% дошкольников (по словам их родителей).

Из них 42% - проводят в сети от 1 до 2 часов в день.

При этом специалисты отмечают: время пользования интернетом среди дошкольников - связано также со временем, которое проводят онлайн их родители.

То есть дети тех родителей, которые проводят меньше времени в сети, обычно меньше пользуются интернетом.

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Сколько времени проводят онлайн украинские школьники

По данным национального исследования, среди украинских школьников:

более 70% - проводят онлайн 3 и более часов ежедневно ;

; только 1,6% - пользуются интернетом меньше часа в день.

При этом 28% школьников минимум раз в неделю проводят меньше времени на учебе из-за пользования интернетом.

Когда дети начинают пользоваться соцсетями

По словам опрошенных в рамках исследования родителей, социальными сетями пользуются только около 3% дошкольников.

Причем большинство из тех, кто ими пользуется, собственного отдельного аккаунта не имеют.

Тем временем большинство юных украинцев, которые все же имеют собственный аккаунт, зарегистрировали его в возрасте от 3 до 5 лет.

Если же говорить о школьниках, то большинство из них в ходе опроса указали, что стали пользоваться социальными сетями в возрасте от 6 до 10 лет.

"То есть до официально разрешенного возраста регистрации для большинства социальных сетей", - констатировали исследователи.

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Самые популярные приложения среди малышей и школьников

Среди топ-3 приложений, которыми пользуются в Украине дошкольники, упоминаются следующие:

YouTube - 81,5%;

TikTok - 33,7%;

мобильные игры - 33%.

А вот в топ-4 приложения, которыми пользуются школьники, попали (исходя из результатов проведенного исследования):

YouTube - 84,6%;

TikTok - 77,9%;

Telegram - 71,2%;

Viber - 68,8%.

Самые популярные приложения, которыми пользуются дошкольники и дети постарше (инфографика: dignityonline.in.ua)

Исследователи отмечают, что "большинство родителей положительно оценивают свою способность оценивать и контролировать время, которое их дети проводят в интернете".

Но, несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем онлайн и офлайн.

Кроме того, пользование гаджетами оказывает влияние на все сферы жизни юных украинцев: