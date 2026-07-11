Зависимость от гаджетов? Сколько реально "сидят" онлайн малыши и школьники в Украине
Сегодня гаджеты захватывают внимание детей гораздо быстрее, чем раньше. Превратится ли регулярное пребывание в сети или использование приложений в проблему - может зависеть, в частности, от родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.
Главное:
- Дошкольники: 78% детей дошкольного возраста пользуются интернетом, из них 42% - проводят онлайн от 1 до 2 часов ежедневно.
- Контроль: время, проводимое ребенком в сети, может напрямую зависеть от привычек родителей.
- Школьники: более 70% украинских учеников находятся онлайн более 3 часов в день, 28% - признают, что интернет может мешать учебе.
- Социальные сети: некоторые из малышей становятся "владельцем" аккаунта в возрасте 3-5 лет, хотя большинство детей создают их в возрасте 6-10 лет (раньше, чем позволяют правила большинства платформ).
- Топ-приложения: абсолютный лидер среди всех возрастов - YouTube, популярными среди дошкольников являются также TikTok или игры, а среди школьников - TikTok, Telegram и Viber.
- Тревожный сигнал: несмотря на уверенность родителей в своем контроле, некоторые из детей все же имеют признаки нарушения баланса между жизнью онлайн и офлайн (что может сказываться на их учебе и даже здоровье).
Сколько дошкольников пользуются интернетом
Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства украинских детей.
Так, им пользуются 78% дошкольников (по словам их родителей).
Из них 42% - проводят в сети от 1 до 2 часов в день.
При этом специалисты отмечают: время пользования интернетом среди дошкольников - связано также со временем, которое проводят онлайн их родители.
То есть дети тех родителей, которые проводят меньше времени в сети, обычно меньше пользуются интернетом.
Сколько времени проводят онлайн украинские школьники
По данным национального исследования, среди украинских школьников:
- более 70% - проводят онлайн 3 и более часов ежедневно;
- только 1,6% - пользуются интернетом меньше часа в день.
При этом 28% школьников минимум раз в неделю проводят меньше времени на учебе из-за пользования интернетом.
Когда дети начинают пользоваться соцсетями
По словам опрошенных в рамках исследования родителей, социальными сетями пользуются только около 3% дошкольников.
Причем большинство из тех, кто ими пользуется, собственного отдельного аккаунта не имеют.
Тем временем большинство юных украинцев, которые все же имеют собственный аккаунт, зарегистрировали его в возрасте от 3 до 5 лет.
Если же говорить о школьниках, то большинство из них в ходе опроса указали, что стали пользоваться социальными сетями в возрасте от 6 до 10 лет.
"То есть до официально разрешенного возраста регистрации для большинства социальных сетей", - констатировали исследователи.
Самые популярные приложения среди малышей и школьников
Среди топ-3 приложений, которыми пользуются в Украине дошкольники, упоминаются следующие:
- YouTube - 81,5%;
- TikTok - 33,7%;
- мобильные игры - 33%.
А вот в топ-4 приложения, которыми пользуются школьники, попали (исходя из результатов проведенного исследования):
- YouTube - 84,6%;
- TikTok - 77,9%;
- Telegram - 71,2%;
- Viber - 68,8%.
Самые популярные приложения, которыми пользуются дошкольники и дети постарше (инфографика: dignityonline.in.ua)
Исследователи отмечают, что "большинство родителей положительно оценивают свою способность оценивать и контролировать время, которое их дети проводят в интернете".
Но, несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем онлайн и офлайн.
Кроме того, пользование гаджетами оказывает влияние на все сферы жизни юных украинцев:
- физическое здоровье;
- ментальное здоровье;
- обучение;
- социальную жизнь.
Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, почему определенная блокировка соцсетей может быть полезна для детей и подростков.
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