ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Небезпечні "друзі" у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгу

07:30 08.04.2026 Ср
2 хв
Довірлива дитина може потрапити у пастку дорослого зловмисника
aimg Ірина Костенко
Безпека у мережі - важлива для кожного (фото ілюстративне: freepik.com)

Зловмисники у мережі дедалі частіше маскуються під однолітків дітей, аби завоювати їхню довіру. Тож батькам необхідно вміти вчасно розпізнати небезпечне спілкування та вберегти дитину від маніпуляцій онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.

Що таке кібергрумінг і чим небезпечний

Згідно з інформацією правоохоронців, кібергрумінг - це налагодження дорослими довірливих стосунків із дитиною:

  • через соціальні мережі;
  • через фейкові облікові записи.

При цьому небезпечна мета кібергрумінгу - отримання фотографій та відео відвертого характеру.

Як батькам убезпечити дітей у мережі

Для того, щоб запобігти кібергрумінгу, у поліції радять, перш за все, навчити дитину:

  • тримати особисті дані в секреті;
  • обережно ставитися до онлайн-знайомств.

"Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах та контролювати, хто стежить за їх обліковими записами", - пояснили у поліції.

Крім того, дітей рекомендують заохочувати переглядати періодично своїх підписників і (за необхідності) видаляти підозрілі акаунти.

"Розкажіть про важливість цифрової репутації та її вплив на реальне життя", - зауважили правоохоронці.

Небезпечні &quot;друзі&quot; у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгуКібергрумінг - небезпечне явище (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Для того, щоб вберегти дитину від негативного й навіть небезпечного впливу онлайн, дорослим рекомендують також:

  • встановити необхідні налаштування для захисту ґаджета, яким користується дитина;
  • встановити правила використання інтернету, а за потреби - відслідковувати активність дитини у мережі;
  • обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів;
  • навчити дитину використовувати надійні паролі (та не повідомляти їх нікому);
  • домовитись, що під час навчання дитина буде використовувати тільки визначені вчителями платформи з навчальним матеріалом.

Небезпечні &quot;друзі&quot; у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгуПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Насамкінець у поліції порадили підтримувати довірливе спілкування про онлайн-досвід - щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами.

"Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях. Подбаємо про безпеку разом", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла