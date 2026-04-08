Небезпечні "друзі" у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгу
Зловмисники у мережі дедалі частіше маскуються під однолітків дітей, аби завоювати їхню довіру. Тож батькам необхідно вміти вчасно розпізнати небезпечне спілкування та вберегти дитину від маніпуляцій онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.
Що таке кібергрумінг і чим небезпечний
Згідно з інформацією правоохоронців, кібергрумінг - це налагодження дорослими довірливих стосунків із дитиною:
- через соціальні мережі;
- через фейкові облікові записи.
При цьому небезпечна мета кібергрумінгу - отримання фотографій та відео відвертого характеру.
Як батькам убезпечити дітей у мережі
Для того, щоб запобігти кібергрумінгу, у поліції радять, перш за все, навчити дитину:
- тримати особисті дані в секреті;
- обережно ставитися до онлайн-знайомств.
"Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах та контролювати, хто стежить за їх обліковими записами", - пояснили у поліції.
Крім того, дітей рекомендують заохочувати переглядати періодично своїх підписників і (за необхідності) видаляти підозрілі акаунти.
"Розкажіть про важливість цифрової репутації та її вплив на реальне життя", - зауважили правоохоронці.
Кібергрумінг - небезпечне явище
Для того, щоб вберегти дитину від негативного й навіть небезпечного впливу онлайн, дорослим рекомендують також:
- встановити необхідні налаштування для захисту ґаджета, яким користується дитина;
- встановити правила використання інтернету, а за потреби - відслідковувати активність дитини у мережі;
- обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів;
- навчити дитину використовувати надійні паролі (та не повідомляти їх нікому);
- домовитись, що під час навчання дитина буде використовувати тільки визначені вчителями платформи з навчальним матеріалом.
Насамкінець у поліції порадили підтримувати довірливе спілкування про онлайн-досвід - щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами.
"Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях. Подбаємо про безпеку разом", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції.
