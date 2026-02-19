ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети

Четвер 19 лютого 2026 08:00
UA EN RU
Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети Жодних спеціальних директив від МОН для заборони сматрфонів не треба (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Школи мають право самостійно обмежувати використання мобільних телефонів під час занять, якщо погодять це рішення з батьками. Спеціальних директив від МОН для запровадження такого "соціального договору" не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Оксена Лісового в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Читайте також: Металодетектори на входах та відеоконтроль: у школах запровадять нові заходи безпеки

Головне:

  • Механізм: Школи можуть укладати "соціальний договір" із батьками та запроваджувати правила користування гаджетами на рівні закладу.
  • Переваги: Відсутність смартфонів під рукою допомагає учням краще концентруватися на освітньому процесі.
  • Методи: Серед пропонованих варіантів - залишати телефони в боксах на час уроку або в індивідуальних шафках.
  • Позиція МОН: Питання не є пріоритетним для міністерства, тому ініціатива має йти від громадськості та адміністрацій шкіл.

Локери або бокси: світовий досвід у класах

Міністр зазначив, що у світі існують різні моделі взаємодії з технікою в навчальних закладах. Найпопулярніші з них - це зберігання смартфонів у спеціальних локерах або спільних боксах безпосередньо в класі.

"Підхід із боксом у класі допомагає дітям бути сфокусованими на навчанні. Така практика існує, і вона доводить свої позитивні результати", - наголосив очільник МОН.

Чому немає загального наказу

Попри ефективність обмежень, Лісовий підкреслив, що будь-які заборони завжди викликають дискусії в суспільстві. Наразі міністерство не вважає це питання пріоритетним, тому не видає примусових розпоряджень.

"Це ніхто не забороняє робити школам уже сьогодні. Питання в тому, чи потрібна для цього директива міністерства? Хіба що для того, щоб батькам не пояснювати, чому це важливо", - резюмував міністр.

Читайте також про те, що зараз проходить прийом заявок на участь у програмі Ukraine Global Scholars (UGS). Вона надає можливість талановитим вступникам із незаможних родин безкоштовно навчатись в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу. Усі витрати благодійники беруть на себе.

Раніше ми писали про те, що з 1 вересня 2026 року учні 9 класів вивчатимуть оновлений курс "Підприємництво і фінансова грамотність". Підручник для школярів розробили фахівці Національного банку України.

