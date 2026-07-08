Коли юні українці отримують перший гаджет і чим небезпечний для дітей інтернет: дослідження
Гаджети та інтернет стають невід'ємною частиною життя не лише дорослих, а й дітей. Проте разом із новими можливостями мережа приховує чимало серйозних загроз для підростаючого покоління українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
Головне:
- Ранній старт: кожна четверта дитина в Україні отримує свій перший гаджет у віці 3 років, а 80% дітей починають користуватися соцмережами раніше офіційно дозволеного віку.
- Цифрова залежність: близько 78% дітей не випускають пристрої з рук навіть під час їжі, а кожен другий школяр визнає, що безуспішно намагався обмежити свій час онлайн.
- Тривожний контент: впродовж року 74% школярів стикалися із жорстокими кадрами війни, 36% бачили контент про самоушкодження (селфхарм), а 24% - порнографію.
- Кібербулінг: понад половина підлітків (54%) за останній рік стали жертвами цькування в інтернеті.
- Наслідки для освіти: 56% школярів зізналися, що через надмірне захоплення гаджетами могли витрачати менше часу на навчання.
Про яке дослідження йдеться
Національне дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні реалізувала дослідницька агенція Sense Research:
- за ініціативи Міністерства цифрової трансформації;
- на замовлення громадської організації Dignity Online - разом із Save the Children ("Врятуймо дітей");
- у партнерстві з Міністерством освіти та науки.
Результати дослідження команда Sense Research презентувала 30 червня (в межах заходу, організованого Dignity Online).
В цілому воно охопило понад 6 000 респондентів з усієї України:
- батьків дітей дошкільного віку (1 076 анкет);
- школярів від 6 до 17 років (5 737 анкет).
Таким чином, спеціалісти вперше отримали репрезентативну картину онлайн-досвіду дітей віком від 0 до 17 років.
Ключові результати досліджнення
Ключові результати національного дослідження привідкривають завісу щодо того, що насправді відбувається з українськими дітьми через гаджети та в інтернеті.
Так, виходячи з отриманих даних, кожна четверта дитина дошкільного віку отримує свій перший гаджет уже у віці 3 років.
При цьому активно користуватися соціальними мережами 80% дітей починають у віці від 6 до 10 років - раніше за офіційно дозволений вік реєстрації.
Близько 78% дітей - регулярно їдять із пристроями в руках:
- майже чверть дошкільнят - 24,9%;
- більше половини школярів - 53%.
Крім того, половина школярів через сидіння в телефоні пізно лягають відпочивати - 1 раз на тиждень чи навіть частіше.
Хоча кожен другий школяр визнає, що безуспішно намагався самостійно обмежити свій час онлайн.
Перебуваючи у мережі, діти нерідко зустрічаються із травматичним і небезпечним контентом. Так, за останній рік:
- 74% школярів - хоча б один раз стикалися з жорстокими кадрами війни онлайн;
- понад половина - 51% - із контентом про способи екстремального схуднення;
- 36% - із контентом про самоушкодження (селфхарм);
- 24% - із порнографією.
Більше половини підлітків - 54% - ставали жертвами кібербулінгу (впродовж останнього року).
Ключові результати дослідження (інфографіка: dignityonline.in.ua)
Згідно з результатами дослідження, спроби залучити дітей до протиправної діяльності в інтернеті у 24% випадків здійснювалися через їхніх же друзів та знайомих.
Крім того, через гаджети 56% школярів проводили менше часу за навчанням (оскільки проводили багато часу в інтернеті).
В цілому, кожна третя дитина хоча б раз на рік проводить онлайн більше часу, ніж офлайн із друзями.
Чим важливе таке дослідження
"Дослідження за участю дітей - надзвичайно складне завдання. Але саме такі дослідження допомагають перейти від припущень до фактів і побачити ризики, які інакше можуть залишатися непомітними", - поділилась засновниця Sense Research Світлана Больман.
Вона пояснила, що отримані репрезентативні дані (про онлайн-досвід дітей віком від 0 до 17 років в Україні) "можуть стати відправною точкою" для рішень у сферах:
- освіти;
- онлайн-безпеки;
- захисту дітей.
Аналітик Sense Research Єва Борисенко повідомила, що цінність цього дослідження полягає в тому, що воно показує не окремі випадки, а ширшу картину ризиків, з якими стикаються діти в Україні.
"У цьому дослідженні зібрано найбільш актуальні дані про те, з чим українські діти наразі можуть стикатися в інтернеті. Воно чітко вказує на тенденції та загрози в мережі, актуальні саме для нашої держави та суспільства", - розповіла експерт.
Отже, на основі цієї інформації можна:
- приймати справді дієві рішення про безпеку дітей в інтернеті;
- вчити дітей правильно реагувати - у разі потрапляння в ризиковані ситуації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 8 простих способів зробити інтернет безпечнішим для дітей.
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