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Коли юні українці отримують перший гаджет і чим небезпечний для дітей інтернет: дослідження

17:54 08.07.2026 Ср
4 хв
Скільки дітей в Україні насправді не можуть відірватись від гаджетів навіть під час їжі?
aimg Ірина Костенко
Коли юні українці отримують перший гаджет і чим небезпечний для дітей інтернет: дослідження Гаджети можуть викликати справжню залежність (фото ілюстративне: Getty Images)
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Гаджети та інтернет стають невід'ємною частиною життя не лише дорослих, а й дітей. Проте разом із новими можливостями мережа приховує чимало серйозних загроз для підростаючого покоління українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.

Головне:

  • Ранній старт: кожна четверта дитина в Україні отримує свій перший гаджет у віці 3 років, а 80% дітей починають користуватися соцмережами раніше офіційно дозволеного віку.
  • Цифрова залежність: близько 78% дітей не випускають пристрої з рук навіть під час їжі, а кожен другий школяр визнає, що безуспішно намагався обмежити свій час онлайн.
  • Тривожний контент: впродовж року 74% школярів стикалися із жорстокими кадрами війни, 36% бачили контент про самоушкодження (селфхарм), а 24% - порнографію.
  • Кібербулінг: понад половина підлітків (54%) за останній рік стали жертвами цькування в інтернеті.
  • Наслідки для освіти: 56% школярів зізналися, що через надмірне захоплення гаджетами могли витрачати менше часу на навчання.

Про яке дослідження йдеться

Національне дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні реалізувала дослідницька агенція Sense Research:

  • за ініціативи Міністерства цифрової трансформації;
  • на замовлення громадської організації Dignity Online - разом із Save the Children ("Врятуймо дітей");
  • у партнерстві з Міністерством освіти та науки.

Результати дослідження команда Sense Research презентувала 30 червня (в межах заходу, організованого Dignity Online).

В цілому воно охопило понад 6 000 респондентів з усієї України:

  • батьків дітей дошкільного віку (1 076 анкет);
  • школярів від 6 до 17 років (5 737 анкет).

Таким чином, спеціалісти вперше отримали репрезентативну картину онлайн-досвіду дітей віком від 0 до 17 років.

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Ключові результати досліджнення

Ключові результати національного дослідження привідкривають завісу щодо того, що насправді відбувається з українськими дітьми через гаджети та в інтернеті.

Так, виходячи з отриманих даних, кожна четверта дитина дошкільного віку отримує свій перший гаджет уже у віці 3 років.

При цьому активно користуватися соціальними мережами 80% дітей починають у віці від 6 до 10 років - раніше за офіційно дозволений вік реєстрації.

Близько 78% дітей - регулярно їдять із пристроями в руках:

  • майже чверть дошкільнят - 24,9%;
  • більше половини школярів - 53%.

Крім того, половина школярів через сидіння в телефоні пізно лягають відпочивати - 1 раз на тиждень чи навіть частіше.

Хоча кожен другий школяр визнає, що безуспішно намагався самостійно обмежити свій час онлайн.

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Перебуваючи у мережі, діти нерідко зустрічаються із травматичним і небезпечним контентом. Так, за останній рік:

  • 74% школярів - хоча б один раз стикалися з жорстокими кадрами війни онлайн;
  • понад половина - 51% - із контентом про способи екстремального схуднення;
  • 36% - із контентом про самоушкодження (селфхарм);
  • 24% - із порнографією.

Більше половини підлітків - 54% - ставали жертвами кібербулінгу (впродовж останнього року).

Коли юні українці отримують перший гаджет і чим небезпечний для дітей інтернет: дослідженняКлючові результати дослідження (інфографіка: dignityonline.in.ua)

Згідно з результатами дослідження, спроби залучити дітей до протиправної діяльності в інтернеті у 24% випадків здійснювалися через їхніх же друзів та знайомих.

Крім того, через гаджети 56% школярів проводили менше часу за навчанням (оскільки проводили багато часу в інтернеті).

В цілому, кожна третя дитина хоча б раз на рік проводить онлайн більше часу, ніж офлайн із друзями.

Чим важливе таке дослідження

"Дослідження за участю дітей - надзвичайно складне завдання. Але саме такі дослідження допомагають перейти від припущень до фактів і побачити ризики, які інакше можуть залишатися непомітними", - поділилась засновниця Sense Research Світлана Больман.

Вона пояснила, що отримані репрезентативні дані (про онлайн-досвід дітей віком від 0 до 17 років в Україні) "можуть стати відправною точкою" для рішень у сферах:

  • освіти;
  • онлайн-безпеки;
  • захисту дітей.
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Аналітик Sense Research Єва Борисенко повідомила, що цінність цього дослідження полягає в тому, що воно показує не окремі випадки, а ширшу картину ризиків, з якими стикаються діти в Україні.

"У цьому дослідженні зібрано найбільш актуальні дані про те, з чим українські діти наразі можуть стикатися в інтернеті. Воно чітко вказує на тенденції та загрози в мережі, актуальні саме для нашої держави та суспільства", - розповіла експерт.

Отже, на основі цієї інформації можна:

  • приймати справді дієві рішення про безпеку дітей в інтернеті;
  • вчити дітей правильно реагувати - у разі потрапляння в ризиковані ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 8 простих способів зробити інтернет безпечнішим для дітей.

Крім того, ми пояснювали, як уберегти дітей від ворожих маніпуляцій у мережі.

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