Закриття 6 станцій метро у Києві та рішення МОК щодо участі росіян в Олімпіаді: новини за 8 грудня

Війна РФ проти України

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 337 тисяч солдатів.

В Києві на пів року закриють 6 станцій метро

8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження ймовірно продовжаться протягом найближчих пів року.

Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вчора.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

МОК допустив атлетів Росії й Білорусі до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

В свою чергу Україна засудила рішення МОК про допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024.

Фінський суд відмовив Україні в екстрадиції неонациста з "Русича"

Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити. Причиною такого рішення назвали невідповідні умови утримання у місцях ув'язнення.

Гра на публіку. Путін пообіцяв "днрівцю" балотуватися в президенти

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти РФ. Дав "обіцянку" спікеру так званого "парламенту "ДНР".

Ще одна з вимог МВФ та Євросоюзу. Рада прийняла закон про незалежність САП

Верховна рада ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроект №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу генпрокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".

Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося ліквідувати. Фахівцям вдалося встановити два чинники, які могли його спровокувати.

Парламент Болгарії подолав вето президента на бронетехніку для України

Національні збори Болгарії (парламент) скасували вето президента Румена Радева на угоду про безкоштовне надання Україні бронетранспортерів. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетехніку та озброєння, а також запасні частини різного обладнання, та всі надлишки в МВС.

Зеленський підписав чотири важливі для вступу в ЄС закони

Український президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.

Зокрема:

10203-1 - збільшення на 300 людей склад НАБУ;

10262 - можливість НАЗК перевіряти майно набуте до публічної служби;

10288-1 - щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;

10060 - про незалежність САП.

Зеленський провів чергову Ставку: обговорювали ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювалася оперативна ситуація на фронті.