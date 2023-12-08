В Києві на пів року закриють 6 станцій метро: в чому причина

Завтра, 9 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження триватимуть протягом пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Рух потягів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух потягів між "Либідською" та "Деміївською" буде повністю зупинений до завершення робіт.

Водночас станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" - продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

В чому причина закриття

Як пояснили в Київському метрополітені, зупинка руху потягів на вищезгаданій ділянці лінії метро, є вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації.

"Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд", - пише КМДА.

Фото: в Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи", - додає пресслужба.