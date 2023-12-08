Фінський суд відмовив Україні в екстрадиції неонациста з "Русича"

Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити. Причиною такого рішення назвали невідповідні умови утримання у місцях ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin sanomat .

Воїслав Торден - росіянин, підозрюваний у воєнних злочинах в Україні. Він зміг в'їхати до Фінляндії завдяки новому імені та був затриманий поліцією країни.

"На думку Верховного Суду, Фінляндія не може погодитися на екстрадицію Україні підозрюваного росіянина Воїслава Тордена", - йдеться в повідомленні.

Причиною такого рішення стали начебто невідповідні умови в українських тюрмах згідно з Третьою статтею з прав людини.

"Європейський суд з прав людини визнав особливо проблематичним - переповненість українських в'язниць і різні неодноразові матеріальні недоліки, які мали місце в кількох в'язницях по всій країні", - зазначає видання, посилаючись на висновки рішення.

Фінський Верховний суд вважає, що Тордену буцімто загрожуватиме "принижуюче гідність поводження", якщо його екстрадують в Україну.

Зазначається, що у своєму рішенні фінське судочинство посилається на практику рішень Європейського суду з прав людини, а також на нещодавнє аналогічне рішення Верховного суду Швеції та звіт, який став його основою.

На основі цього фінський Верховний Суд постановив, що "більше немає підстав для утримання Тордена під вартою" для забезпечення його можливої екстрадиції, та наказав негайно звільнити його у випадку відсутності інших підстав для позбавлення волі.