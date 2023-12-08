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Раніше, ніж планували. У Києві вже закрили шість станцій метро "синьої гілки"

Київ, П'ятниця 08 грудня 2023 14:03
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Раніше, ніж планували. У Києві вже закрили шість станцій метро "синьої гілки" Фото: у Києві закрили шість станцій метро "синьої гілки" 8 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Із закриттям метро у Києві вирішили не зволікати. Шість станцій підземки перестали працювати вже сьогодні, хоч планувалося нововведення з 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська".

"Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин", - додали у повідомленні.

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Нагадаємо, перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - це вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.

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