Ще майже тисяча ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 337 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 337 220 (+990) осіб;

танків - 5626 (+8) од;

бойових броньованих машин - 10508 (+26) од.;

артилерійських систем - 8057 (+12) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО - 605 од;

літаків - 324 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20) од.;

крилаті ракети - 1571 од;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од.;

спеціальна техніка - 1159 (+3) од.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.