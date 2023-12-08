Ще майже тисяча ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 337 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 337 220 (+990) осіб;
- танків - 5626 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 10508 (+26) од.;
- артилерійських систем - 8057 (+12) од.;
- РСЗВ - 919 од.;
- засоби ППО - 605 од;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптери - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1571 од;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од.;
- спеціальна техніка - 1159 (+3) од.
Ситуація на фронті
Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.
Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.
Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.
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