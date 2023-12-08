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Ще майже тисяча ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 08:03
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Ще майже тисяча ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати ворога Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 8 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 337 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 337 220 (+990) осіб;
  • танків - 5626 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 10508 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 8057 (+12) од.;
  • РСЗВ - 919 од.;
  • засоби ППО - 605 од;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптери - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1571 од;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од.;
  • спеціальна техніка - 1159 (+3) од.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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