Ще одна з вимог МВФ та Євросоюзу. Рада прийняла закон про незалежність САП

Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування в парламенті та Telegram -канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Законопроект №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу Генерального прокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".

Зазначимо, що така реорганізація САП була однією з вимог Європейської комісії, а також Міжнародного валютного фонду.

Що передбачає незалежність САП:

Вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;

Створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;

Визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.

Що передувало

У середині вересня уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це "один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ" та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

Закон, зокрема, передбачає:

отримання САП статусу юридичної особи публічного права;

окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;

визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;

створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;

врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.

Що таке САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України