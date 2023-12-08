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Гра на публіку. Путін пообіцяв "днрівцю" балотуватися в президенти

П'ятниця 08 грудня 2023 13:34
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Гра на публіку. Путін пообіцяв "днрівцю" балотуватися в президенти Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти РФ. Дав "обіцянку" спікеру так званого "парламенту "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

За словами учасників церемонії в Кремлі до "Дня герої Вітчизни", спікер так званого "парламенту "ДНР" Артем Жога звернувся з проханням до диктатора взяти участь в майбутніх виборах президент. Останній відповів згодою.

Вибори президента в Росії

Варто пояснити, що рішення диктатора балотуватись на березневих президентських виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що диктатора знову переоберуть наступний термін з результатом понад 90% голосів. Тим часом згідно з даними "Левада-центр", підтримка чинного голови Кремля серед росіян зростає. Рівень довіри й схвалення перебуває на максимумі від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну.

Відповідно до рішення російського ЦВК, вибори президента вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.

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Володимир Путін Російська Федерація
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