Законопроект о защите языков нацменьшинств внесут в ВРУ в течение полугода

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня Рада приняла во втором чтении "языковой закон"

Принятие "языкового закона" (закона о функционировании украинского языка как государственного) обязывает Верховную раду принять закон, который защитит языки национальных меньшинств в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

По словам нардепа, Рада должна рассмотреть проект через полгода.

"Закон, который регулирует защиту языков национальных меньшинств, будет внесен в течение 6 месяцев", - заявил Княжицкий.

Он также отметил, что конечный проголосованный вариант "языкового закона" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет глава ВР Андрей Парубий.

Верховная рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного"

При этом административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады.