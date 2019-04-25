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Законопроект про захист мов нацменшин внесуть у ВРУ протягом півроку

Новини » Політика    25.04.2019 - 15:42
Законопроект про захист мов нацменшин внесуть у ВРУ протягом півроку
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні Рада ухвалила у другому читанні "мовний закон"

Прийняття "мовного закону" (закону про функціонування української мови як державної) зобов'язує Верховну раду прийняти закон, який захистить мови національних меншин в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

За словами нардепа, Рада повинна розглянути проект через півроку.

"Закон, який регулює захист мов національних меншин, буде внесений протягом 6 місяців", - заявив Княжицький.

Він також зазначив, що кінцевий проголосований варіант "мовного закону" буде оприлюднений на сайті Верховної ради після того, як документ підпише голова ВР Андрій Парубій.

Верховна рада 25 квітня схвалила в другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної".

При цьому адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

Додамо, президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради.

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