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Порошенко рассказал, когда подпишет "языковой закон"

Новости » Политика    25.04.2019 - 14:44
Порошенко рассказал, когда подпишет "языковой закон"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

"Языковой закон" подпишут после того, как документ поступит из Рады

Президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. Об этом говорится в его обращении по итогам голосования.

Он также отметил, принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что это закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

"Текст стал гармоничным и сбалансированным", - подчеркнул Порошенко.

 

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие так называемого "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Он уточнил, что намерен убедиться в соблюдении конституционных прав и интересов всех граждан Украины в этом законе.

При этом Зеленский подчеркнул, что государство должно заботиться о развитии украинского языка и расширении сферы его употребления путем создания стимулов и положительных примеров.

Сегодня Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

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