Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ

02:27 21.05.2026 Чт
1 хв
Глава держави подякував Стармера за підтримку України Британією
Юлія Маловічко
Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та подякував йому за підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на Офіс президента.

Читайте також: Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти, - Reuters

"Глава держави подякував за всю підтримку, яку Велика Британія надає Україні, нашому захисту життя. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України, щоб активізувати змістовну дипломатію", - йдеться в повідомленні ОП.

У прессцентрі офісу додали, що Зеленський і Стармер домовилися про майбутні контакти.

Останнє про переговори України та РФ

Як відомо, 20 травня Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Слід зазначити, що залучення представників Європи до україно-російських переговорів є очікуваним та справедливим рішенням, тим паче коли наразі Вашингтон зосереджений на війні в Ірані.

Також раніше у середу Володимир Зеленський заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом'якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

