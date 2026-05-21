Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та подякував йому за підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на Офіс президента.
"Глава держави подякував за всю підтримку, яку Велика Британія надає Україні, нашому захисту життя. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України, щоб активізувати змістовну дипломатію", - йдеться в повідомленні ОП.
У прессцентрі офісу додали, що Зеленський і Стармер домовилися про майбутні контакти.
Як відомо, 20 травня Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.
Слід зазначити, що залучення представників Європи до україно-російських переговорів є очікуваним та справедливим рішенням, тим паче коли наразі Вашингтон зосереджений на війні в Ірані.
Також раніше у середу Володимир Зеленський заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом'якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.