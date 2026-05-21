Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та подякував йому за підтримку України.

"Глава держави подякував за всю підтримку, яку Велика Британія надає Україні, нашому захисту життя. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України, щоб активізувати змістовну дипломатію", - йдеться в повідомленні ОП. У прессцентрі офісу додали, що Зеленський і Стармер домовилися про майбутні контакти.