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Рада закончила рассмотрение правок к "языковому закону"

Новости » Политика    25.04.2019 - 10:26
Рада закончила рассмотрение правок к "языковому закону"
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 2082 правки к "языковому закону" в четверг

Верховная рада рассмотрела все поправки ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 25 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего ко второму чтению подано 2082 правки.

"Этот момент пришел. Мы закончили рассмотрение правок... Каждая правка была названа, права оппозиции были полностью защищены", - заявил глава парламента Андрей Парубий.

Напомним, в среду Верховная рада рассмотрела чуть больше 99% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". В частности, нардепы рассмотрели 2064 поправки из 2082 ко второму чтению закона.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон ". По его словам, большинство парламента поддерживает принятие документа.

Он заявил, что Рада будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля.

Добавим также, вчера состоялось заседание профильного комитета, на котором обсуждался окончательный вариант "языкового закона".

Рада почти закончила рассмотрение правок к "языковому закону" В Раде рассмотрят окончательный вариант "языкового закона" в среду
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