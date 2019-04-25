"Языковой закон": ответственность за нарушение отсрочили на 3 года

Фото: Николай Княжицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Княжицкий подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никакие нацменьшинства

Административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной рады Николай Княжицкий перед голосованием за закон, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

"Наш закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств... Мы сделаем, чтобы все граждане чувствовали себя дома. Мы учли большинство поправок народных депутатов... Мы на три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. За это время во всех областях будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку... Этот закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких наказаний за то, что кто-то из военных вдруг не сможет говорить на украинском. Потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - заявил Княжицкий.

Он отметил, что перед принятием законопроекта профильный комитет рассмотрел все не поддержанные на заседании ВР поправки с целью сохранения целостности законопроекта.

"Поскольку при рассмотрении законопроекта во втором чтении ВРУ отдельные поправки не были учтены главным комитетом, не были поддержаны ВРУ, была нарушена целостная структура законопроекта... В связи с этим до проведения голосования комитет по вопросам духовности обработал текст законопроекта с учетом результатов обсуждения поправок на пленарном заседании во время рассмотрения на рабочем совещании", - заявил нардеп.

Так, по его словам, комитет смог устранить противоречия, которые возникли в результате проваливания отдельных поправок в зале.

Напомним, Рада одобрила во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 25 апреля. Закон поддержали 278 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Андрей Парубий подчеркивал, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон".

Подчеркнем также, в Киеве у здания Рады проходит акция в поддержку "языкового закона". Так, возле здания парламента собрались около 700 людей, количество участников постепенно увеличивается. Многие пришли с плакатами в поддержку государственного украинского языка.