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В Раде рассказали, когда обнародуют окончательный вариант "языкового закона"

Новости » Политика    25.04.2019 - 15:06
В Раде рассказали, когда обнародуют окончательный вариант "языкового закона"
Фото: голосование за "языковой закон" в Раде (Владислав Красинский/РБК-Украина)

При этом нардепы уже ознакомились с окончательным вариантом закона

Конечный проголосованный вариант "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет глава ВР Андрей Парубий. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Он отметил, что нардепы уже ознакомились с окончательным вариантом закона.

"Конечный вариант законопроекта был роздан депутатам перед голосованием. Тот, который голосовался, был на сайте. А то, что уже проголосовано, как я понимаю, после того, как председатель Верховной рады его подпишет, он появится на сайте", - заявил Княжицкий.

По словам нардепа, председатель Верховной рады подпишет закон после рассмотрения постановлений об отмене закона.

"Есть три дня для того, чтобы подали постановления об обжаловании закона. Одно из них было подана. Его должен рассмотреть регламентный комитет. Затем оно должно быть проголосовано в зале. Если оно не соберет голосов, председатель тогда подпишет", - сообщил Княжицкий.

Напомним, сегодня Рада одобрила во втором чтении "языковой закон". Документ поддержали 278 нардепов.

Подчеркнем, текст окончательного варианта "языкового закона", который вчера в ходе заседания профильного комитета сводили парламентарии в виду проваленных поправок, на данный момент отсутствует на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Он подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады.

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