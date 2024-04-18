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Законопроект Джонсона про допомогу Україні та удар по аеродрому в Джанкої: новини за 17 квітня

Україна, Четвер 18 квітня 2024 06:30
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Законопроект Джонсона про допомогу Україні та удар по аеродрому в Джанкої: новини за 17 квітня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс на розгляд новий законопроект про допомогу Україні. Тим часом українські захисники завдали удару по аеродрому в Джанкої.

Більш детально про те, що сталося у середу, 17 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.

Понад 60 млрд доларів та ATACMS. Джонсон запропонував законопроект щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.

У документі зазначено, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 мільярда підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Могли бути вражені С-400 та район пункту управління РФ

Джерела в Силах оборони сказали РБК-Україна, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще точно не відомі.

У той же час партизанський рух "Атеш" вже з'ясував, що "прильоти" були на аеродромі в Джанкої.

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Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 млн доларів.

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