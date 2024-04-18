Законопроект Джонсона о помощи Украине и удар по аэродрому в Джанкое: новости за 17 апреля

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внес на рассмотрение новый законопроект о помощи Украине. Тем временем украинские защитники нанесли удар по аэродрому в Джанкое.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 апреля, - в материале РБК-Украина .

Более 60 млрд долларов и ATACMS. Джонсон предложил законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу.

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Могли быть поражены С-400 и район пункта управления РФ

Источники в Силах обороны сказали РБК-Украина, что удары по Джанкою - это результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны.

В то же время партизанское движение "Атеш" уже выяснило что "прилеты" были на аэродроме в Джанкое.

ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М

Беспилотники ГУР сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах.

В российской Самаре уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР

На аэродроме "Кряж", который расположен в Самаре Российской Федерации, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8, сообщило Главное управление разведки.

Стоимость Ми-8 колеблется от 10 до 15 млн долларов.

Почему США не защищают небо Украины так, как Израиля: объяснение Госдепа

Соединенные Штаты Америки не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они это сделали с иранскими в Израиле. В Госдепе назвали четыре причины.

Одна из них состоит в том, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

Три ракетных удара, жертвы и много раненых: россияне ударили по Чернигову

Российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову 17 апреля, ракеты попали почти по центру города. Есть жертвы и много раненых.

Все подробности атаки РФ на Чернигов - в материале РБК-Украина.

Столтенберг назначил заседание Совета Украина-НАТО. На нем будет Зеленский

В эту пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.