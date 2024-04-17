Понад 60 млрд доларів і ATACMS. Що Україна отримає від США в пропозиції Джонсона

Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.

РБК-Україна розповідає про те, що саме входить до ініціативи спікера.

Розмір допомоги

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема:

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

ATACMS

Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Однак у тексті уточнюється: якщо на думку голови держави передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти їх передачу. Тоді президент США має повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

Різниця з попереднім законопроектом

Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.

Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.

Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.

На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.

Допомога Україні від США

Раніше у Штатах закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні. Ще з минулої осені питання виділення нових коштів передали на розгляд Конгресу. У лютому цього року Сенат схвалив законопроєкт, який включав у себе виділення коштів на допомогу Україні (60 млрд доларів), Ізраїлю та іншим партнерам США.

Але тоді Палата представників не розглянула даний документ. Одніє з причин цього була відмова спікера Палати Майка Джонсона голосувати за нього через вплив Дональда Трампа.

Більше про ініціативу Джонсона та її шанси пройти Конгрес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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