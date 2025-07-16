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Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем (відео)

Лондон, Середа 16 липня 2025 09:49
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Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем (відео) Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрінуться на рингу 19 липня (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Напередодні бою-реваншу за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі , що відбудеться 19 липня на арені "Вемблі" в Лондоні, український боксер Олександр Усик та його британський опонент Даніель Дюбуа взяли участь в офіційній фотосесії.

РБК-Україна ділиться відео процесу зйомки, опублікованим на сторінці boxingukraineboxing в Instagram.

Як виглядають суперники

Як показує відео, обидва боксери підходять до поєдинку в чудовій формі.

Порівняння Усика та Дюбуа

Вік та досвід. Між боксерами – суттєва вікова різниця. Українському чемпіону 38 років, тоді як його опоненту з Великої Британії лише 27. Усик має за плечима величезний досвід як на аматорському (олімпійський чемпіон), так і на професійному рингу (був абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях).

Зріст і вага. Дюбуа має невелику перевагу в зрості – 196 см проти 191 у Усика. Проте українець не раз доводив, що успішно протистоїть більшим суперникам. Щодо ваги, то британець також важчий – 113 кг у порівнянні з приблизно 102 кг у Усика. Остаточні показники обох боксерів будуть зафіксовані під час офіційного зважування перед боєм у п'ятницю, 18 липня.

Розмах рук. Цей показник – однаковий для обох спортсменів і становить 198 см. Тож у цьому компоненті спостерігається повна рівність.

Сила удару та стиль. "Динаміт" Дюбуа виправдовує своє прізвисько: з 22-х перемог 21 здобута нокаутом. Це свідчить про його потужний удар. Усик, хоч і не типовий нокаутер, все ж 14 разів завершував бої достроково у 23-х переможних поєдинків.

Досягнення та титули. Усик залишається непереможеним у професійному боксі: 23 перемоги у 23 боях. Він ставав абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті, а зараз володіє поясами WBA, WBO та WBC у суперважкій ваговій категорії.

Дюбуа має 24 бої, з яких два завершилися поразками, включаючи першу зустріч з Усиком у 2023 році. Тим не менш, він заволодів титулом IBF після того, як українець був змушений відмовитися від нього заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше ми представили повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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