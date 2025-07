Призыв от Усика, шоу Лапина и бой Макогоненко: как прошла открытая тренировка перед реваншем (видео)

Шоу от Лапина

Сначала на ринг по очереди вызвали всех участников будущих боев, в том числе и украинцев Владислава Сиренко и Даниэля Лапина. Все они в течение нескольких минут демонстрировали упражнения, которые обычно выполняют на тренировке.

Формат выходов произвольный. Кто-то появлялся на ринге сам и показывал несколько упражнений из боев с тенью. Другие выходили с ассистентами и демонстрировали короткий спарринг.

Создать шоу в таких пределах очень трудно. Но украинцу Даниэлю Лапину это удалось.

28-летний обладатель титулов IBF Inter-Continental и WBA Inter-Continental в полутяжелом весе вышел на ринг с группой подростков и под ритмичную музыку провел тренировку с ними. Причем, украинский боксер выступал в роли тренера: показывал движения, выпады, уклоны от ударов, а его "подопечные" пытались повторять все это. Получилось нетривиально, живо и довольно интересно.

Показательный бой Макогоненко

В рамках открытой тренировки провела показательный поединок 17-летняя украинская боксерка Кира Макогоненко.

Изначально планировалось, что юная украинка примет участие в официальном андеркарде, однако British Boxing Control отказал в допуске Киры к профессиональному дебюту. Ведь по его правилам это возможно только с 18 лет.

Поэтому боксерка провела поединок в четыре раунда по две минуты против представительницы Венгрии Джудит Хетчболд. Украинка была более активной и в целом превосходила соперницу по всем компонентам. Но рефери после боя поднял руки обеих соперниц. Отметим, что результаты таких встреч не идут в официальный рекорд боксеров.

Кира Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)

Выходы Дюбуа и Усика

Даниэль Дюбуа показал довольно скромную "программу": ограничился боем с тенью. Зато, как всегда, был многословен.

"Моя великолепная форма объясняется голодом и желанием. Я боец, и я хочу стать лучшим. Я не тот, что был в первом бою с Усиком. Я возродился и чувствую себя новым бойцом, готовым к поединку с кем угодно в мире. Я хочу вызвать хаос!", - амбициозно заявил он.

Усик предстоящий бой не комментировал, ограничившись лишь показательной тренировкой. Украинский чемпион вышел на ринг в футболке с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Свободу защитникам "Азовстали").

Его выход был более интересным и эмоциональным, чем у Дюбуа. Украинец сначала показал имитацию ударов и перемещения. А потом надел перчатки и поработал с тренером Егором Голубом.