Призыв от Усика, шоу Лапина и бой Макогоненко: как прошла открытая тренировка перед реваншем (видео)
16 июля в Лондоне состоялось первое медиа-мероприятие в рамках боксерского шоу Усик - Дюбуа 2 - открытая тренировка. Зрители увидели не только всех участников будущего шоу 19 июля, но и выставочный бой с участием юной украинской звезды.
О самом интересном, что происходило во время действа, рассказывает РБК-Украина.
Шоу от Лапина
Сначала на ринг по очереди вызвали всех участников будущих боев, в том числе и украинцев Владислава Сиренко и Даниэля Лапина. Все они в течение нескольких минут демонстрировали упражнения, которые обычно выполняют на тренировке.
Формат выходов произвольный. Кто-то появлялся на ринге сам и показывал несколько упражнений из боев с тенью. Другие выходили с ассистентами и демонстрировали короткий спарринг.
Создать шоу в таких пределах очень трудно. Но украинцу Даниэлю Лапину это удалось.
28-летний обладатель титулов IBF Inter-Continental и WBA Inter-Continental в полутяжелом весе вышел на ринг с группой подростков и под ритмичную музыку провел тренировку с ними. Причем, украинский боксер выступал в роли тренера: показывал движения, выпады, уклоны от ударов, а его "подопечные" пытались повторять все это. Получилось нетривиально, живо и довольно интересно.
Непобежденный Даниил Лапин НЕ пришел один на Open Workouts- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 16 июля 2025 г.
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Показательный бой Макогоненко
В рамках открытой тренировки провела показательный поединок 17-летняя украинская боксерка Кира Макогоненко.
Изначально планировалось, что юная украинка примет участие в официальном андеркарде, однако British Boxing Control отказал в допуске Киры к профессиональному дебюту. Ведь по его правилам это возможно только с 18 лет.
Поэтому боксерка провела поединок в четыре раунда по две минуты против представительницы Венгрии Джудит Хетчболд. Украинка была более активной и в целом превосходила соперницу по всем компонентам. Но рефери после боя поднял руки обеих соперниц. Отметим, что результаты таких встреч не идут в официальный рекорд боксеров.
Кира Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)
Выходы Дюбуа и Усика
Даниэль Дюбуа показал довольно скромную "программу": ограничился боем с тенью. Зато, как всегда, был многословен.
"Моя великолепная форма объясняется голодом и желанием. Я боец, и я хочу стать лучшим. Я не тот, что был в первом бою с Усиком. Я возродился и чувствую себя новым бойцом, готовым к поединку с кем угодно в мире. Я хочу вызвать хаос!", - амбициозно заявил он.
TIME!!!- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 16 июля 2025 г.
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Усик предстоящий бой не комментировал, ограничившись лишь показательной тренировкой. Украинский чемпион вышел на ринг в футболке с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Свободу защитникам "Азовстали").
Его выход был более интересным и эмоциональным, чем у Дюбуа. Украинец сначала показал имитацию ударов и перемещения. А потом надел перчатки и поработал с тренером Егором Голубом.
Mr. AURA сам @usykaa is in the ring- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 16 июля 2025 г.
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Усик - Дюбуа 2: главное о бое
Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" определит нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.
В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.
Ранее рассказали, как Усик и Дюбуа похвастались физической формой перед реваншем.
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