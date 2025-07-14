Усик - Дюбуа 2: час початку, повний андеркард, як дивитися бій, гонорари і прогноз

Український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик вийде в ринг проти британця Даніеля Дюбуа. Цей поєдинок обіцяє стати одним із найзапекліших протистоянь року.

РБК-Україна розповідає все, що вам потрібно знати про майбутній бій: коли він розпочнеться, хто виступить в андеркарді та де дивитися трансляцію.

Коли бій? Точна дата та час старту Усик - Дюбуа 2

Бій-реванш за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF відбудеться у суботу, 19 липня 2025 року, на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Очікується, що арена збере понад 80 тисяч фанів.

На відміну від попередніх поєдинків Усика, які часто стартували після опівночі, цей бій розпочнеться раніше.

Згідно з регламентом "Вемблі", головне протистояння стартує о 23:30 за київським часом 19 липня і має завершитися до 01:00 20 липня.

Таким чином, бій розпочнеться точно в суботу, 19 липня, що дозволить українським вболівальникам комфортніше насолодитися видовищем.

Вечір боксу загалом розпочнеться з прелімів орієнтовно о 19:00 за Києвом. Основна частина карду (мейнкард) стартує приблизно о 20:30.

Повна картка бою: хто виступить в андеркарді?

У програмі вечора боксу на "Вемблі", окрім головного бою, заплановані інші захопливі поєдинки за участю українських боксерів - Владислава Сіренка і Даніеля Лапіна. Їхніми суперниками стануть британці Соломон Декрес і Льюїс Едмондсон відповідно.

Зазначимо, що Лапін проведе бій за титули IBF та WBA Continental у напівважкій вазі.

У другому за значущістю поєдинку вечора колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях (тяжкій та першій важкій вазі) британець Лоуренс Околі битиметься за титул WBC Silver у надважкому дивізіоні проти південноафриканця Кевіна Лерени, який наразі володіє поясом чемпіона світу WBC у бриджервейті.

Повний кард шоу Усик - Дюбуа 2

Олександр Усик (23-0, 14 KO) - Деніел Дюбуа (22-2, 21 KO)

Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) - Кевін Лерена (31-3, 15 KO)

Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) - Соломон Декрес (9-1, 3 KO)

Даніель Лапін (11-0, 4 KO) - Льюїс Едмондсон (11-0, 3 KO)

Лаша Гурулі (1-0, 0 KO) - Джеймс Френсіс (7-1, 1 KO)

Крім того, 16 липня, перед основними боями, свій талант продемонструє юна українська боксерка Кіра Макогоненко, яка виступить у межах боксерського шоу в Лондоні.

Де дивитися бій Усик - Дюбуа 2 в Україні?

В Україні ексклюзивну трансляцію вечора боксу в Лондоні забезпечить медіасервіс MEGOGO.

Поєдинок Усик - Дюбуа та весь файткард вечора будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція традиційно відбудеться у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

Коментувати головний поєдинок вечора з "Вемблі" буде Володимир Кобельков.

Усик і Дюбуа (фото: Getty Images)

Гонорари Усика і Дюбуа за бій-реванш

Загальний призовий фонд за реванш Усик - Дюбуа, за даними різних джерел, складе понад 200 млн доларів (наприклад, видання News Bet365 озвучує суму 203,5 млн доларів).

Ці гроші будуть розподілені нерівномірно, відображаючи статус Усика як чинного чемпіона та одного з найяскравіших боксерів світу. Розподіл гонорару, за попередніми даними, складе приблизно 65% на 35%.

За даними ЗМІ, володар чемпіонських поясів WBA, WBO, WBC і IBO, отримає 132,28 млн. Цей гонорар стане найбільшим в кар’єрі українця, перевершуючи навіть заробіток за реванш із Тайсоном Ф'юрі (114 млн доларів).

Натомість володар титулу IBF заробить 71,22 млн - це також буде рекордний прибуток для британського боксера. Для порівняння, його попередній рекордний гонорар за бій проти Ентоні Джошуа становив всього 13 млн доларів.

Ці цифри відображають величезний інтерес до бою, який позиціонується як протистояння за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі та має значний медійний резонанс, особливо після контроверсійного першого поєдинку.

Прогноз експертів і букмекерів

У букмекерів абсолютний фаворит - українець. Коефіцієнти на його перемогу коливаються у межах 1,20-1,40 (що відповідає ймовірності 70-83%). Тоді як шанси Дюбуа оцінюються з коефіцієнтом 3,70-4,50.

А ось думки експертів розділилися. Наприклад, Джозеф Паркер у прогнозах щодо переможця поєдинку схиляється на користь Усика, але застерігає про потенційні атаки Дюбуа.

Тоні Белью упевнений у технічній перевазі Усика, тому не відкидає можливості перемоги українця нокаутом.

Карл Фроч більш стриманий у прогнозах. Він каже, що "є шанс на сенсацію через вік Усика".

Водночас Леннокс Льюїс вважає, що лише Дюбуа може нокаутувати Усика, а тому впевнений у перемозі свого співвітчизника.



Благодійна вечеря Усика

Перед грандіозним реваншемукраїнський чемпіон активно долучається до важливих культурних та благодійних ініціатив у Лондоні. Його заходи несуть потужний меседж світові про українську стійкість та відродження.

14 липня, на легендарній Трафальгарській площі Усик презентує відтворену мозаїку "Боривітер". Це легендарне панно, створене у Маріуполі видатною шістдесятницею Аллою Горською у 1967 році, було пошкоджене під час повномасштабного російського вторгнення.

А 18 липня відбудеться масштабна благодійна вечеря "Gala Dinner", організована фондом Usyk Foundation.

Мета заходу - збір коштів для українських родин, постраждалих від війни, та відновлення житла. Серед запрошених зірок - президент УАФ Андрій Шевченко, захисник "Арсенала" Олександр Зінченко, голкіпер "Реала" Андрій Лунін, дружина Олександра Усика Катерина, промоутер Френк Воррен та актор Лев Шрайбер.

Думки Усика про майбутнє

Усик вже зазначав, що його професійна кар'єра добігає кінця, і він планує провести ще лише два поєдинки: з Дюбуа та ще один, після чого може завершити виступи.

Тим самим "ще одним" боєм може стати третє протистояння українця з колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, який нещодавно знову викликав Усика на бій. Поєдинок, за словами "Циганського короля", повинен відбутися 18 квітня 2026 року на "Вемблі".

До речі, легендарний лондонський стадіон сам Олександр назвав "особливим місцем", боксувати на якому мріяв з юності.

Ще один варіант завершення кар'єри Усика - бій за правилами ММА проти Джейка Пола. Боксер-блогер і його команда готові організувати цей поєдинок і переговори вже ведуться.

Олександр Усик (фото: Getty Images)