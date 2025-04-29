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Усик - Дюбуа 2: букмекери вже визначили фаворита бою за всі пояси

Вівторок 29 квітня 2025 14:37
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Усик - Дюбуа 2: букмекери вже визначили фаворита бою за всі пояси Букмекери назвали фаворита реваншу Усик - Дюбуа 2 і шанси на нокаут (колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Варуха

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа офіційно відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі - і перші ставки вже з'явилися у провідних букмекерів.

Кому експерти прогнозують перемогу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Коефіцієнти: фаворит очевидний

Фаворитом бою залишається українець. Так, на його перемогу експерти дають коефіцієнт 1.20, що означає 79% ймовірності успіху.

Перемога Дюбуа оцінюється значно нижче - коефіцієнт 4.50.

Як завершиться бій: метод перемоги

Аналітики прогнозують, що Усик з великою ймовірністю завершить бій достроково.

  • Усик переможе нокаутом або технічним нокаутом: коефіцієнт -115
  • Усик переможе за рішенням суддів: коефіцієнт +175
  • Дюбуа переможе нокаутом або технічним нокаутом: коефіцієнт +550
  • Дюбуа переможе за рішенням суддів: коефіцієнт +1200
  • Нічия: коефіцієнт +2400

Передісторія бою Усик - Дюбуа 2

Перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець захищав титули WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

Бій завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді, однак поєдинок не обійшовся без суперечливих моментів. У п’ятому раунді Дюбуа завдав удару нижче пояса, після чого Усик отримав кілька хвилин на відновлення. Суддя визнав удар нелегальним, що викликало шквал критики з боку британської команди.

Після бою Дюбуа та його промоутер Френк Воррен наполягали на тому, що удар був законним, і вимагали реваншу, але офіційна скарга була відхилена. Усик, своєю чергою, назвав бій "тестом на характер", а ситуацію з ударом - частиною боксерської драми.

Через майже два роки британець отримає шанс узяти реванш. Для Усика цей бій стане можливістю ще раз підтвердити статус абсолютного чемпіона світу, а для Дюбуа - шансом переписати власну історію.

Раніше британський боксер Тоні Белью дав прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

Також ми писали про напружену битву поглядів, під час якої Дюбуа відзначився негідним вчинком.

Сам Усик також розповів, хто йому допоможе перемогти британського боксера.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Box.Live і Pro Boxing Odds.

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