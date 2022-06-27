Захват Северодонецка и обстрел Киева: новости за выходные

Российские войска полностью захватили Северодонецк, Россия ударила по Киеву, в Германии стартовал саммит стран G7. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Главная тема - Украина. Основные заявления лидеров на саммите G7

В воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров стала Украина и война, развязанная Россией.

Подробно о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.

G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg

Страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 в Баварии отмечает, что речь идет о разных видах помощи. "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта заявления.

Лукашенко назвал "изоляцию" Калининграда объявлением войны

Беларусь считает, что "блокировка транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны. Об этом заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также добавил, что такая политика "является отвратительной и агрессивной".

Патриарх Кирилл чуть не провалился под землю во время освящения храма (видео падения)

Любитель роскоши и приятель Владимира Путина патриарх Кирилл в прямом смысле чуть не провалился под землю. Это случилось во время освящения храма в Новороссийске.

Люди в соцсетях шутят, что патриарх не успел провалиться под землю, его подхватили. Отмечается, что причиной падения стал мрамор, на котором Кирилл поскользнулся. Появилось видео падения.

В Украину придет затяжная жара до +35-ти

Погода в Украине будет сильно жаркой до конца июня и в начале июля. Пик "пекла" ожидается во вторник, 28-го, а незначительное облегчение - в первых числах июля.

Что будет дальше с погодой - читайте в материале Styler.