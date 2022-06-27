Захват Северодонецка и обстрел Киева: новости за выходные
Российские войска полностью захватили Северодонецк, Россия ударила по Киеву, в Германии стартовал саммит стран G7. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 июня - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Сейчас выехать из города можно только на подконтрольную России территорию.
- Около 7 часов утра 26 июня в Шевченковском районе столицы прозвучали взрывы. Вражеские ракеты попали в жилой дом и детский сад. Количество пострадавших продолжает расти.
- Российские войска сосредоточили силы на захвате Лисичанска. Это по состоянию на сейчас последний неоккупированный город в Луганской области.
- Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разбили колонну российской военной техники на Донбассе.
- В воскресенье, 26 июня, российские военные обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Обстрел длился несколько часов.
- В ночь на 26 июня Харьков в очередной раз подвергся обстрелам российских войск. Враг атаковал больницу и жилые дома, спасены два человека.
- Российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.
Главная тема - Украина. Основные заявления лидеров на саммите G7
В воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров стала Украина и война, развязанная Россией.
Подробно о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.
G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg
Страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 в Баварии отмечает, что речь идет о разных видах помощи. "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта заявления.
Лукашенко назвал "изоляцию" Калининграда объявлением войны
Беларусь считает, что "блокировка транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны. Об этом заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также добавил, что такая политика "является отвратительной и агрессивной".
Патриарх Кирилл чуть не провалился под землю во время освящения храма (видео падения)
Любитель роскоши и приятель Владимира Путина патриарх Кирилл в прямом смысле чуть не провалился под землю. Это случилось во время освящения храма в Новороссийске.
Люди в соцсетях шутят, что патриарх не успел провалиться под землю, его подхватили. Отмечается, что причиной падения стал мрамор, на котором Кирилл поскользнулся. Появилось видео падения.
В Украину придет затяжная жара до +35-ти
Погода в Украине будет сильно жаркой до конца июня и в начале июля. Пик "пекла" ожидается во вторник, 28-го, а незначительное облегчение - в первых числах июля.
Что будет дальше с погодой - читайте в материале Styler.