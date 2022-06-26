Ракетный обстрел Киева: одна из ракет попала в детский сад

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву . Один из снарядов попал в детский сад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ракета, которая попала по детскому саду - образовала большую воронку. Часть здания была разрушена.

"Второе попадание "высокоточной" ракеты Путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", - пишет советник главы МВД Антон Геращенко

Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)