G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg
Страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 в Баварии отмечает, что речь идет о разных видах помощи.
"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта заявления.
Bloomberg подчеркивает, что эта формулировка важна, потому что страны НАТО обеспокоены затягиванием войны, а Германия и Франция ранее намекали на возможность переговоров о прекращении огня в Украине.
Напомним, ранее Соедиенные Штаты Америки заявляли, что будут поддерживать Украину, сколько нужно.
О бессрочной поддержке заверяли в НАТО.
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