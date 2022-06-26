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G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg

Новина українською →
Бавария, Воскресенье 26 июня 2022 18:52
G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg Фото: лидеры "Большой семерки" (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Сергей Новиков

Страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 в Баварии отмечает, что речь идет о разных видах помощи.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта заявления.

Bloomberg подчеркивает, что эта формулировка важна, потому что страны НАТО обеспокоены затягиванием войны, а Германия и Франция ранее намекали на возможность переговоров о прекращении огня в Украине.

Напомним, ранее Соедиенные Штаты Америки заявляли, что будут поддерживать Украину, сколько нужно.

О бессрочной поддержке заверяли в НАТО.

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