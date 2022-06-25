ВСУ разбили российскую колонну "Ураганов" и БТР на Донбассе
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разбили колонну российской военной техники на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.
Сообщается, что разведчики ССО в Донецкой области выявили российскую колонну, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.
"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показал, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке под Донецком.
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