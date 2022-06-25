ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ разбили российскую колонну "Ураганов" и БТР на Донбассе

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 25 июня 2022 22:52
ВСУ разбили российскую колонну "Ураганов" и БТР на Донбассе Фото: российскую колонну на Донбассе разбили украинские войска (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разбили колонну российской военной техники на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

Сообщается, что разведчики ССО в Донецкой области выявили российскую колонну, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показал, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке под Донецком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение