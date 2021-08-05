Захват Кабмина, увольнение Геращенко и лучший день для Украины на ОИ-2020 в Токио: новости за 4 августа

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в здании Кабинета министров, заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко уволили по собственному желанию, в копилку наград Украины на Олимпийских играх в Токио добавились сразу четыре медали. Подробнее о том, что произошло в среду, 4 августа - в материале РБК-Украина.

Мужчина с гранатой угрожал взорвать Кабмин

Утром 4 августа мужчина с гранатой зашел в здание Кабинета министров. Он угрожал вырвать чеку и взорвать здание. Вместе с тем, мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

Из-за этого в городе ввели специальную полицейскую операцию, с мужчиной проводили переговоры. В результате нападавшего задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил на брифинге, что мужчина был участником АТО. Клименко сообщил, что будет открыто уголовное производство по четырем статьям. В частности, ему инкриминируют статью 147 УКУ (захват заложников), ему будет грозить 15 лет тюрьмы.

Министерство ветеранов уже обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние захватчика.

"Золото", "серебро" и две "бронзы": итоги лучшего для Украины дня на ОИ-2020 в Токио

4 августа стало самым успешным для украинских спортсменов на Олимпийских играх-2020. В копилку наград Украины добавились сразу четыре медали - золотая, серебряная и две бронзовых.

Украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе (до 87 кг) на Олимпиаде в Токио. Он принес первое "золото" для Украины на Олимпийских играх. Серебряную награду Олимпийских игр получил еще один украинский борец греко-римского стиля (до 67 кг) - Парвиз Насибов

Добавила положительных эмоций украинцам и поддержала партнеров-борцов Ирина Коляденко (до 62 кг). В матче за "бронзу" она переборола латышку Анастасию Григорьеву 3:1.

Историческую первую медаль Украины в артистическом плавании принес дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук. Украинки к финалу шли третьими и сохранили свои позиции, добыв бронзовые медали ОИ-2020.

Кабмин уволил Геращенко из МВД

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию. На место Геращенко была назначена Акопян Мэри Андраникивна.

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.

Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 18 августа 2021 года, если суд не продлит действие меры пресечения.

Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал Фирташ

Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат. Это предприятие в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа.

Суд расторг договоров государства с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group. Этой группой владеет Фирташ. Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали государству в 2018 году, но тогда Верховный суд постановил пересмотреть дело в суде первой инстанции.

Мораторий на COVID-вакцины. ВОЗ призывает временно отказаться от бустерных прививок

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.

По данным ВОЗ, соотношение вакцин до населения в бедных странах составляет 1,5 препараты на 100 человек.Также организации напомнила о том, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки пострадавших и трое погибших

В Домажлице (Чехия) столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали около 50 человек, три человека погибли.

Сообщается, что скоростной поезд Ex 351 Západní expres, который направлялся из Ческа-Кубице в Прагу столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень-Домажлице. После аварии железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов было остановлено. На маршруте работают дополнительные автобусы.

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву. Ранее Польша выдала ей гуманитарную визу.

В среду, 4 августа, Тимановская вылетела из Токио и Варшаву. Изначально предполагалось, что она полетит прямым рейсом, однако спортсменка летела с пересадкой через Вену. Отметим, что правительство Польши предоставило ей визу и предложило продолжить свою спортивную карьеру.

Дожди, град и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде

В четверг и пятницу, 5 и 6 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, прогнозируются град, дожди и сильный ветер.

В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Также днем местами прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с. Кроме того, в четверг вечером на Закарпатье и в Карпатах, а также в пятницу в западной части страны ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности. 0