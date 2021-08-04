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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали 50 человек

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Домажлице, Среда 04 августа 2021 10:38
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали 50 человек Фото: в Чехии столкнулись два пассажирских поезда (policie.cz)
Автор: Анастасия Рокитна

В Домажлице (Чехия) столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на novinky.cz.

Скоростной поезд Ex 351 Západní expres, который направлялся из Ческа-Кубице в Прагу столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень-Домажлице. На месте работают три вертолета спасателей.

После сообщения об аварии на место выехали 11 пожарных команд.

"Мы перевозим людей, находившихся в поезде, в больницу, пострадали несколько десятков человек", - сказал Петр Пончар, пресс-секретарь пожарной службы.

Железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов остановлено, введены альтернативные автобусные маршруты.

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Чехия поезд Авария
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