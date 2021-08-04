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Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

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Киев, Среда 04 августа 2021 20:49
Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана Фото: ветеран АТО с гранатой захватил сегодня Кабмин (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мужчина, который сегодня с гранатой захватил здание Кабмина, оказался ветераном войны на Донбассе. Министерство ветеранов уже обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть его психоэмоциональное состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Представители Минветеранов и Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины уже поговорили с задержанным.

"Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и глава Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины направили обращения в Офис генпрокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана российско-украинской войны Владимира во время совершения действий в здании КМУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня мужчина пришел с гранатой в Кабмин и угрожал ее взорвать. МВД показало видео, как задерживали мужчину.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

На инцидент отреагировали у Минветеранов и направили своих представителей в полицию к задержанному.

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Кабинет Министров Украины ветеран АТО Киев Министерство по делам ветеранов
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Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
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