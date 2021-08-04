Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

Мужчина, который сегодня с гранатой захватил здание Кабмина, оказался ветераном войны на Донбассе. Министерство ветеранов уже обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть его психоэмоциональное состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Представители Минветеранов и Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины уже поговорили с задержанным. "Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и глава Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины направили обращения в Офис генпрокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана российско-украинской войны Владимира во время совершения действий в здании КМУ", - говорится в сообщении.