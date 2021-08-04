Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал Фирташ

Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат. Это предприятие в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .

Суд расторг договоров государства с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group. Этой группой владеет Фирташ.

Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали государству в 2018 году, но тогда Верховный суд постановил пересмотреть дело в суде первой инстанции.

"Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства", - заявили в прокуратуре.

В 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства.

Компания вложила в полученное предприятие 110 млн долларов для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013-2015 годов. Однако позже эти деньги были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

"При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен. Следовательно, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", - добавили в САП.