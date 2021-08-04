Жертвами столкновения поездов в Чехии стали три человека
Фото: в Чехии столкнулись пассажирские поезда (фото policie.cz)
В результате столкновение двух пассажирских поездов в Чехии погибли несколько человек. Авария произошла сегодня утром в Домажлице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказали в чешской полиции, жертвами столкновения скоростного поезда Мюнхен-Прага и местного поезда стали три человека.
О точном количестве пострадавших информации нет, но было известно, что ранения получили около 50 человек.
Отметим, после аварии железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов было остановлено. На маршруте работают дополнительные автобусы.