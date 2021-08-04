ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жертвами столкновения поездов в Чехии стали три человека

Новина українською →
Чехия, Среда 04 августа 2021 15:53
Жертвами столкновения поездов в Чехии стали три человека Фото: в Чехии столкнулись пассажирские поезда (фото policie.cz)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате столкновение двух пассажирских поездов в Чехии погибли несколько человек. Авария произошла сегодня утром в Домажлице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали в чешской полиции, жертвами столкновения скоростного поезда Мюнхен-Прага и местного поезда стали три человека.

О точном количестве пострадавших информации нет, но было известно, что ранения получили около 50 человек.

Отметим, после аварии железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов было остановлено. На маршруте работают дополнительные автобусы.

Читайте РБК-Украина в Google News
столкновение поезд Чехия погибшие
NEWS
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
DAILY
Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят