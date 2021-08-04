Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционера Павла Латушко .

Представители белорусской общины в Польше ожидали Тимановскую в аэропорту Варшавы. Рейс из Вены, в котором летела спортсменка, сел вовремя, но Тимановська так и не вышла из главных дверей терминала.

Однако белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со спортсменкой, которая уже находится в Варшаве.

Сегодня Тимановская вылетела из Токио и Варшаву. Изначально предполагалось, что она полетит прямым рейсом, однако спортсменка летела с пересадкой через Вену.

Отметим, что правительство Польши предоставило ей визу и предложило продолжить свою спортивную карьеру.