Дожди, град и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде
В четверг и пятницу, 5 и 6 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, прогнозируются град, дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
5 и 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Также днем местами прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с.
Кроме того, в четверг вечером на Закарпатье и в Карпатах, а также в пятницу в западной части страны ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.
При этом в пятницу ночью в Карпатах сильные дожди. Синоптики предупредили о втором уровне опасности.
Завтра в Киеве и Киевской области ожидается гроза, а днем местами шквалы 15-20 м / с.
Напомним, в Украине сегодня будет прохладная погода почти во всех областях. На западе страны прогнозируют дожди.