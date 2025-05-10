Захід ставить ультиматум. Чи дотиснуть Путіна та чи буде 30 днів миру в Україні

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Який "ультиматум з 12 травня" висунули Росії?

Які терміни і чи є умови для припинення вогню?

Як реагують у Путіна на єдиний сигнал Заходу?

Чи налякають його нові санкції?

Де слабке місце Путіна і чи чекати перемир'я в Україні?

Що про 30-денне перемир'я говорили в Києві

Сьогодні в Києві відбулося засідання "коаліції рішучих" за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, британського і польського прем'єрів - Кіра Стармера і Дональда Туска. Решта лідерів приєдналися в онлайн-форматі.

Після зустрічі на прес-підході президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву.

"Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують США", - сказав він.

Зеленський наголосив: безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Фактично відкинувши позицію Кремля про перемир'я лише за умови припинення мобілізації та поставок західної зброї. На думку президента, це зайве свідчення бажання Путіна затягнути війну.

Припинення вогню на 30 днів має бути всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші. Моніторити його будуть США разом із європейцями. У цей період має працювати дипломатія над визначенням основ сталого миру з Російською Федерацією. А ключовими елементами гарантій безпеки залишаться сильна армія та військовий контингент партнерів.

Макрон і Стармер теж відкинули вимоги Путіна. Французький президент попередив того, що пакет санкцій уже готовий. А британський прем'єр додав: "Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом із президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу Україні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів".

Зазначимо, лідери також зідзвонилися з Дональдом Трампом. І його спецпосланець Кіт Келлог загалом підтвердив позицію Білого дому: всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок припиненню війни.

Що кажуть про припинення вогню у Путіна

Першим на сигнали з Києва відреагував заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв. Він опублікував пост з образами на адресу європейських лідерів і порадив "засунути ці плани щодо миру", м'яко кажучи, куди подалі.

Прес-секретар Путіна висловився більш дипломатично. "Лякати нас цими санкціями - справа порожня", - сказав Дмитро Пєсков.

За його словами, ізолювати Росію складно, оскільки "вона становить дуже велику частину світу". Що стосується діалогу з главами західних держав, він підкреслив, що Путін готовий взаємодіяти з ними тією мірою, якою готові вони.

"Ми з Європи чуємо багато суперечливих заяв. Вони загалом мають радше більш конфронтаційний характер, ніж характер, орієнтований на все-таки спроби якось реанімувати наші відносини", - поскаржився Пєсков.

Під вечір в ефірі CNN він цинічно заявив, що Путін нібито був готовий до початку мирних переговорів "без попередніх умов". Але потім додав, що Москва обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Чому найближчим часом можуть початися прямі переговори

Путін навряд чи злякався нових санкцій і, найімовірніше, не дасть конкретної відповіді, на яку розраховує Україна, упевнений голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка.

"Максимум, на що росіяни можуть погодитися, - на початок переговорів", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, у кращому разі російська сторона відповість на таке одностороннє оголошення перемир'я так само, як і українська відповіла на "парадне перемир'я" з 8 по 10 травня. Офіційного "так" не буде, як і чіткого "ні".

"Неофіційно можуть частково дотримуватися припинення вогню в повітрі. З тактичної точки зору оптимальний для них варіант - це погодитися на початок переговорів, щоб не вводили санкції. На вимогу вони точно не дадуть позитивної відповіді, але де-факто можуть частково дотримуватися перемир'я. Хоча з високою ймовірністю активні бої на фронті продовжаться, принаймні на деяких ділянках", - сказав політолог.

Співрозмовник прогнозує, що переговори можуть початися вже наступного тижня. Причому переговори прямі, між Україною і Росією, в яких США зіграють роль посередника. І справа не в погрозах санкціями.

За словами Фесенка, нові санкції - це всього лише інструмент. Путін може піти на переговори не тому, що боїться удару по енергетичному сектору і банківській системі. Просто йому важливіше зберегти перспективу контактів із Трампом.

"Для Путіна дуже важлива ця перспектива. Саме це треба використовувати. Бажання вести переговори з Трампом - це слабке місце Путіна", - додав політолог.